МАРТ: более 40 белорусских предприятий могут участвовать в госзакупках РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Более 40 белорусских машиностроительных предприятий, а также предприятий легкой промышленности уже получили полный доступ к госзакупкам в России.

Это стало возможным благодаря тому, что они включены в Евразийский реестр промышленной продукции, сообщили в эфире телеканала "Беларусь-1".

В 2020 году еще действовали индивидуальные ограничения России – в тендерах могли участвовать только предприятия с высокой долей российских комплектующих. Сейчас же степень локализации расширена до масштабов стран ЕАЭС.

28 предприятий Беларуси получило допуск к российским госзакупкам в прошлом году, в этом – еще 19.

"На сегодня в целом в Евразийский реестр предусмотрено включение 255 видов продукции из порядка 10 отраслей. Это спецмашиностроение, автомобилестроение, легкая промышленность", – отметила начальник управления госзакупок МАРТ Наталья Гуринович.

Таким образом, крупные белорусские промышленные предприятия уже в реестре. Это даст им больше контрактов за счет муниципальных бюджетов, а значит, и гарантированную оплату.

В МАРТ уточнили, что в базу внесена продукция МТЗ, МАЗ, Амкодор. Сейчас Белорусская торгово-промышленная палата формирует новый список предприятий, которые в ближайшее время можно будет также внести в этот реестр и, таким образом, открыть им доступ к российскому рынку госзакупок.