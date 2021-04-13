Биткоин снова обновил исторический рекорд – $63 тысячи

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин обновила очередной рекорд стоимости – во вторник за нее на торгах давали 63,4 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов бирже Binance биткоин вырос более чем на 3% – до 63 496 долларов.

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за 24 часа биткоин подорожал на 5,9% – до 63 538 долларов.

Последний исторический максимум криптовалюта обновила 13 марта – тогда на торгах она достигла отметки 61 844 доллара. После этого началось коррекционное снижение: 25 марта биткоин упал до 50 427 долларов.

Эксперты предполагают, что уже к концу текущей недели биткоин может подорожать до 70 тысяч.

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