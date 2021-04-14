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В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он в Минске в тюрьме КГБ
14.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Москве задержан адвокат Юрий Зенкович. Об этом
Женщина рассказала, что ее муж отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, Зенковича буквально выкрали из отеля в российской столице, где он остановился.
— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась.
Елена говорит, что потом еще пару человек зашли в номер мужа и забрали его вещи. Сейчас Юрий Зенкович находится в СИЗО КГБ.
О том что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с Еленой связался государственный адвокат, который попросил оплатить услуги, которые он оказывает ее мужу, и подтвердил, что Юрий находится в Минске в СИЗО КГБ.
У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции —
Как
Напомним, во вторник в КГБ
Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.
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О том что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с Еленой связался государственный адвокат, который попросил оплатить...
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