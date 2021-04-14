ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Сейчас он в Минске в тюрьме КГБ

14.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Москве задержан адвокат Юрий Зенкович. Об этом «Радыё Свабода» сообщила его жена Елена Денисовец.


Фото: Сергей Гудилин, «Наша Ніва»

Женщина рассказала, что ее муж отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, Зенковича буквально выкрали из отеля в российской столице, где он остановился.

— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась.

Елена говорит, что потом еще пару человек зашли в номер мужа и забрали его вещи. Сейчас Юрий Зенкович находится в СИЗО КГБ.

О том что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с Еленой связался государственный адвокат, который попросил оплатить услуги, которые он оказывает ее мужу, и подтвердил, что Юрий находится в Минске в СИЗО КГБ.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции — состоял в БНФ. В США уехал в середине 2000-х. Там начал строить юридическую карьеру.

Как писала «Наша Ніва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го вместе с женой Еленой Денисовец проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа Зенкович был осужден на 10 суток.

Напомним, во вторник в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с Еленой связался государственный адвокат, который попросил оплатить...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Советы безопасности Беларуси и Узбекистана подписали ряд соглашений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by