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«Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры». Известная телеведущая о материнстве, белорусских свадьбах и топовых местах для отдыха
14.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Надежду Тимофееву многие знают как ведущую утренней программы «Добрай раніцы, Беларусь!». Прошлым летом она исчезла с экранов, так как стала матерью, но это не мешает Наде совмещать воспитание ребенка и еще одно любимое дело – работу свадебного регистратора. Молодая мама признается, что выбраться куда-то одной – большая удача, которой Realt.by воспользовался, чтобы поговорить с блогером о страхах материнства и ее романтичной работе. Узнали, как белорусы делают предложения руки и сердца, какие места пары выбирают для церемоний и куда блогер сама любит выезжать с семьей на отдых.
«Семья должна мотивировать тебя на что-то большее, если этого нет, то зачем все это нужно?»
– Я так рада выбраться, на людей посмотреть, если бы вы знали, – радостно отмечает Надя. – Материнство – сложный и ни разу не прекрасный путь, усыпанный розами. Это проект, который никогда не закончится (смеется, - прим. ред.). Моя жизнь после рождения ребенка разделилась на «до» и «после». Обе части – насыщенные и прекрасные, но теперь я все свои планы подстраиваю под малыша, чтобы Вадику было комфортно, и он рос счастливым мальчиком. Порой приходится наступать на горло своим желаниям и амбициям, но мне это возвращается его успехами, улыбками.
Надежда говорит, что в ее жизни всегда все идет не по сценарию. Так произошло и с родами. Пара планировала партнерские роды в Литве, но пандемия внесла свои коррективы и все случилось в областном роддоме.
- Мои подруги говорят, что после моих рассказов о материнстве, в нашем окружении никто больше не родит. Бессонные ночи и ранние подъемы – это не все, что их ждет. К ним меня как раз и подготовила работа на телевидении, - шутит молодая мама. – Для меня непросто сидеть с ребенком целыми днями, кто-то получает кайф, но это не про меня. Но при этом Вадик столько потенциала во мне раскрыл, что теперь я начала понимать многодетных мам. Мужу сказала, что нам нужен еще один малыш, а может и не один.
Молодая мама признается, что испытывала страх не только перед родами, но и переживала, что памперсы станут единственной темой для разговоров.
- Боялась, что во время декрета начну деградировать, но я остаюсь в работе, что позволяет мне общаться с большим количеством людей. Будучи беременной, не планировала долго сидеть дома. Помню мой коллега Евгений Перлин не понимал, как я собиралась выходить в эфиры с грудничком на руках. Напомнила, что не стоит забывать об отце ребенка, который как минимум 50% времени должен уделять сыну. Сейчас в моей жизни эфиров нет, но пятница, суббота и воскресенье – мои рабочие дни. Муж меня поддерживает, а как иначе? Семья должна мотивировать тебя на что-то большее, если этого нет, то зачем все это нужно?
На личной странице в Instagram ведущая не публикует фотографии с мужем. Блогер объясняет это тем, что в ее личной жизни должна быть тайна.
- А если мы разведемся, что мне все фотки удалять? (смеется, - прим. ред.). Да и что тут рассказывать? Мы два прикольных человека, которые нашли друг друга.
«То есть я не «огонь»? Вроде и смешно, но меня, как девочку, это обидело»
Надя – человек с бурной фантазией, но она никогда не думала, что будет принимать участие в свадебных церемониях, станет тем, кто объявляет о рождении еще одной семьи.
- Моя подруга занималась организацией свадеб. И как-то раз она мне предложила провести церемонию бракосочетания, опираясь на то, что я работаю на телевидении и хорошо пишу. Я отказалась, но моего согласия и не требовалось. Подруга сказала паре, что я у них есть, - вспоминает блогер. - Так я провела несколько церемоний и поняла, насколько сильно втянулась в эту работу: ты каждый раз видишь любящих друг друга людей. Они впускают меня в свою жизнь, доверяют самый важный праздник и в ответ хочется подарить им все самое лучшее. Мы все мечтаем о любви, а у меня ее в жизни, получается, больше всех.
Блогер вспоминает, что за все время работы отказала в регистрации брака только двум парам. Первый раз пара вела себя очень дерзко, а во второй раз жених сказал, что, если невеста решит, что регистратор красивее ее, то работать с Надей не будут.
- Я помню, что была шокирована, но за разговором напряжение спало. В конце жених смотрит на невесту, а потом говорит: «Мы вас берем». То есть я не «огонь»? Вроде и смешно, но меня, как девочку, это обидело.
Известная ведущая наблюдает, что все чаще пары отказываются от выкупа невесты, танца отца с дочерью, обрядов с фатой. А вот то, что свадьбу хотят только девушки, Надя считает стереотипом. Есть парни, которые соглашаются на пышное торжество ради любимой, но в процессе они понимают, насколько им самим это нравится.
- Женихи часто плачут, когда на церемонии появляется невеста. Даже их мамы удивляются такой реакции, - рассказывает о трогательных моментах Надя. – На самом деле я восхищена нашими мужчинами, особенно их креативными предложениями руки и сердца. Самый популярный вариант – сделать предложение во время путешествия. Парни, где только это кольцо не прячут. Помню, один разбудил девушку в три часа утра и говорит ей, что они опаздывают. Она совершенно растерянная, спрашивает, куда они так торопятся, а парень достает кольцо и делает предложение. Не забуду историю с Гранд-Каньоном. Парень попросил индейца резервации Навахо предоставить ему слово во время традиционной церемонии. Люди разошлись, появился молодой человек с кольцом. Все аплодировали паре.
Наде муж сделал предложение в Санкт-Петербурге, хотя изначально планировалась поездка в Париж. Они встречались 6 месяцев, поэтому девушка даже не предполагала, что все случится так быстро.
- В магазине выпросила себе киндр и увидела, как он его распаковывает в номере. Я дико возмущалась тогда. Забираю яйцо, открываю, а там кольцо. От шока бросаю ему и говорю: «Что это? Да-да-да!». А он: «Что, да?». И тут проскочила мысль, что это может быть подарок, а не предложение, но он сразу же встал на колено.
«Стоит бронировать всю территорию, чтобы во время церемонии мужчина, жующий цезарь по соседству, не кричал «Браво!»
Особенную роль в торжестве играет место свадьбы. Надя побывала во многих усадьбах и ресторанах и составила свой ТОП по обслуживанию и атмосфере. Первое место регистратор отдает усадьбе
- Тебя там всегда встречают с распростертыми объятиями. Там есть все, чтобы сделать идеальную свадьбу. Люблю загородный комплекс «Шишки». Отличное место для тех, кто хотел отпраздновать на природе и устроить свадьбу в стиле рустик. Классикой всегда был Robinson Club и усадьба Ваньковичей. Однако, если хотите устроить торжество в подобных местах, то стоит бронировать всю территорию, чтобы во время церемонии мужчина, жующий цезарь по соседству, не кричал «Браво!» или тебя не перекрикивала другая свадьба.
Для отдыха с семьей Надя советует посетить «Ислочь-парк». Большим преимуществом помимо сервиса и природы она называет близкое расположение комплекса от города. Посмотреть на животных в их среде обитания и устроить себе настоящий эко-релакс получится в усадьбе «Красный бор». А если захотите посетить культурную столицу Беларуси – Гродно, Надя рекомендует остановиться в отеле «Кронон парк».
- В будние дни мы с малышом выбираем места рядом с домом, чтобы в случае чего, можно было быстро вернуться. В прошлом году, в разгар пандемии, мы много времени проводили здесь, в Парке победы. Мне комфортно: сын спит в коляске, я в наушниках наслаждаюсь природой. Сами живем в районе «Лебяжий» и как-то дошли до парка «Дрозды». С тех пор это - одно из любимых мест. Взял кофе на заправке и отправился на прогулку к пляжу, потом в парк. Сейчас так спокойно не походишь. Вадик уже взрослый парень и ему интересно в коляске 15 минут, а потом «неси меня мама» и показывай птиц.
Специализированные детские центры молодая мама не любит, зато детскими площадками у себя на районе довольна.
- Площадка огорожена заборчиком и зайти может на территорию только житель дома. Там многие дети оставляют свои игрушки, зная, что их никто не унесет. А если и возникают претензии, то только к местным. Есть качели для совсем маленьких деток и для ребят постарше – для меня, например.
Надя всегда была городским жителем, но рождение Вадика и пандемия мнение о приобретении
- Дети – это главный мотиватор. Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры. Купили двухкомнатную с совмещенной кухней и гостиной. Она вся занята игрушками. Надеюсь, что в будущем мы сможем обеспечить нашим детям если не дом, то отдельные комнаты в квартире побольше.
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«Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры». Известная телеведущая о материнстве, белорусских свадьбах и топовых местах для отдыха
Надежду Тимофееву многие знают как ведущую утренней программы «Добрай раніцы, Беларусь!». Прошлым летом она исчезла с экранов, так как стала матерью, но это не...
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