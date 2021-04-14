«Когда задумались о ребенке, сразу начали смотреть варианты покупки квартиры». Известная телеведущая о материнстве, белорусских свадьбах и топовых местах для отдыха

«Семья должна мотивировать тебя на что-то большее, если этого нет, то зачем все это нужно?»

– Я так рада выбраться, на людей посмотреть, если бы вы знали, – радостно отмечает Надя. – Материнство – сложный и ни разу не прекрасный путь, усыпанный розами. Это проект, который никогда не закончится (смеется, - прим. ред.). Моя жизнь после рождения ребенка разделилась на «до» и «после». Обе части – насыщенные и прекрасные, но теперь я все свои планы подстраиваю под малыша, чтобы Вадику было комфортно, и он рос счастливым мальчиком. Порой приходится наступать на горло своим желаниям и амбициям, но мне это возвращается его успехами, улыбками.

Надежда говорит, что в ее жизни всегда все идет не по сценарию. Так произошло и с родами. Пара планировала партнерские роды в Литве, но пандемия внесла свои коррективы и все случилось в областном роддоме.

- Мои подруги говорят, что после моих рассказов о материнстве, в нашем окружении никто больше не родит. Бессонные ночи и ранние подъемы – это не все, что их ждет. К ним меня как раз и подготовила работа на телевидении, - шутит молодая мама. – Для меня непросто сидеть с ребенком целыми днями, кто-то получает кайф, но это не про меня. Но при этом Вадик столько потенциала во мне раскрыл, что теперь я начала понимать многодетных мам. Мужу сказала, что нам нужен еще один малыш, а может и не один.