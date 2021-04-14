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Реальная история: как подрядчик «кинул» застройщика на 600 тысяч долларов
14.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Компания «АрхСтройКонсалт» занимается обследованием зданий и сооружений. Специалисты рассказали, какие вопросы возникают у застройщиков с подрядчиками по строительству и где искать правду, если были выявлены «косяки» уже на финальном этапе.
Известный застройщик нанял подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома (название компаний не раскрывается, – прим. ред.). После введения дома в эксплуатацию окончательная стоимость квадратного метра получилась непомерно дорогой. Суммарная сметная стоимость составила около 4 миллионов долларов за относительно небольшой многоквартирный жилой дом. Тут-то застройщик и заподозрил неладное.
Компания «АрхСтройКонсалт» проверила, где были проведены некачественные или лишние работы, и сравнила фактическую смету с изначальной, которая закладывалась в проекте.
В ходе работы специалисты установили, что штукатурка определенного вида, которая указана в смете, должна быть нанесена слоем не менее 2 см по всей поверхности. А в реальности слой оказался не более 0,7-1 см.
- На общем объеме дома можете представить, сколько денег оказалось «виртуально» израсходовано, - комментирует Алексей Хмельницкий, директор «АрхСтройКонсалт».
Проверили и соответствие проектной документации реализованному по итогу проекту жилого дома.
- Блоки ячеистого бетона с классом точности номер один (для кладки насухо и на клей) допускают максимальное отклонение по высоте, длине и толщине не более 1,5 мм, а при строительстве были использованы блоки третьего класса точности, которые дешевле и допускают максимальное отклонение до 3 мм, что повлекло проведение дополнительных работ.
Также подрядчик подавал данные, что была использована улучшенная штукатурка, а реально была использована ниже качеством». Цена нанесения улучшенной штукатуркой на каждый квадратный метр выше на 4 рубля.
В расценку на некоторые работы по отрыву котлована, например, сразу включены транспортные расходы, а подрядчик утверждал, что транспортные расходы должны еще отдельно быть уплачены.
- Застройщик платил дважды из-за скрытых работ. Либо делались специально очень дорогие работы. Например, металлический каркас можно сварить на производстве и доставить на объект, а подрядчик варил непосредственно на объекте, что дороже.
В итоге, было выявлено некачественно выполненных работ на 350 тысяч долларов и нарушений цен на закупки материалов и реализацию работ еще на 250 тысяч долларов. Некачественные работы переделали, а за нарушения вернули деньги - 8% от всей сметной стоимости строительства.
– На всех этапах должен быть контроль смет – от этапа проектирования до сдачи работ подрядчиком, - рассказывает, как обезопасить компанию от недобросовестных подрядчиков Алексей Хмельницкий. – В компании должна быть служба Технического надзора, которая будет нести ответственность за технологию выполнения работ. И самое главное – это служба внутренней безопасности, которая не допустит сговора Подрядчика и Технического надзора.
Этот и другие полезные кейсы из практики специалисты рассказывали на вебинаре по строительным спорам, который организовали адвокатское бюро «РЕВЕРА» и компания «АрхСтройКонсалт». Подробности можно посмотреть в видео:
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Компания «АрхСтройКонсалт» занимается обследованием зданий и сооружений. Специалисты рассказали, какие вопросы возникают у застройщиков с подрядчиками по...
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