Реальная история: как подрядчик «кинул» застройщика на 600 тысяч долларов

В расценку на некоторые работы по отрыву котлована, например, сразу включены транспортные расходы, а подрядчик утверждал, что транспортные расходы должны еще отдельно быть уплачены.

- Застройщик платил дважды из-за скрытых работ. Либо делались специально очень дорогие работы. Например, металлический каркас можно сварить на производстве и доставить на объект, а подрядчик варил непосредственно на объекте, что дороже.

В итоге, было выявлено некачественно выполненных работ на 350 тысяч долларов и нарушений цен на закупки материалов и реализацию работ еще на 250 тысяч долларов. Некачественные работы переделали, а за нарушения вернули деньги - 8% от всей сметной стоимости строительства.

– На всех этапах должен быть контроль смет – от этапа проектирования до сдачи работ подрядчиком, - рассказывает, как обезопасить компанию от недобросовестных подрядчиков Алексей Хмельницкий. – В компании должна быть служба Технического надзора, которая будет нести ответственность за технологию выполнения работ. И самое главное – это служба внутренней безопасности, которая не допустит сговора Подрядчика и Технического надзора.

Этот и другие полезные кейсы из практики специалисты рассказывали на вебинаре по строительным спорам, который организовали адвокатское бюро «РЕВЕРА» и компания «АрхСтройКонсалт». Подробности можно посмотреть в видео: