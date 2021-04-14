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Еще один белорусский банк снова начал выдавать кредиты на недвижимость
14.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. Сегодня возобновляется кредитование по программе "Дружная будоўля" на строительство (приобретение) жилых помещений у организаций-партнеров, сообщили в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ".
В финансовом учреждении уточнили в перечень партнерских организаций входят:
"Кредит предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов", – уточнили в пресс-службе.
При этом сроки кредитования могут составлять от 5 до 7 лет в зависимости от тех условий, которые выставляют партнерские организации.
Банк выдаст кредит на сумму не выше 80% от стоимости объекта, также будет предоставлена возможность отсрочки погашения основной задолженности. Минимальная сумма займа составит 5 тысяч рублей, а максимальную определят в пределах возможностей клиента.
В том случае, если клиенту понадобится до 60% от общей стоимости объекта и до 30 тысяч рублей нужно будет поручительство двух лиц. При необходимости в кредитовании свыше 30 тысяч рублей помимо поручительства можно будет оформить залог приобретаемой недвижимости.
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Заемные средства можно будет направить как на приобретение и строительства квартир в столице и регионах, так и на индивидуальные дома по всей Беларуси.
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