Еще один белорусский банк снова начал выдавать кредиты на недвижимость

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Сегодня возобновляется кредитование по программе "Дружная будоўля" на строительство (приобретение) жилых помещений у организаций-партнеров, сообщили в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ".

В финансовом учреждении уточнили в перечень партнерских организаций входят:

ООО "ДомоведСтрой"

ООО "ТЕНКинвест"

СООО "ИНФОРЕАЛТ"

ООО "НикаПроект"

ООО "ТАПАС"

ООО "Буслянка Норд"

ООО "БАСТИОН-ПРО"

ООО "Полоцкжилстрой"

ООО "Концепция уюта"

"Кредит предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов", – уточнили в пресс-службе.

При этом сроки кредитования могут составлять от 5 до 7 лет в зависимости от тех условий, которые выставляют партнерские организации.

Банк выдаст кредит на сумму не выше 80% от стоимости объекта, также будет предоставлена возможность отсрочки погашения основной задолженности. Минимальная сумма займа составит 5 тысяч рублей, а максимальную определят в пределах возможностей клиента.

В том случае, если клиенту понадобится до 60% от общей стоимости объекта и до 30 тысяч рублей нужно будет поручительство двух лиц. При необходимости в кредитовании свыше 30 тысяч рублей помимо поручительства можно будет оформить залог приобретаемой недвижимости.

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