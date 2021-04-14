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Еще один белорусский банк снова начал выдавать кредиты на недвижимость

14.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Сегодня возобновляется кредитование по программе "Дружная будоўля" на строительство (приобретение) жилых помещений у организаций-партнеров, сообщили в пресс-службе ОАО "Банк БелВЭБ".

В финансовом учреждении уточнили в перечень партнерских организаций входят:

  • ООО "ДомоведСтрой"
  • ООО "ТЕНКинвест"
  • СООО "ИНФОРЕАЛТ"
  • ООО "НикаПроект"
  • ООО "ТАПАС"
  • ООО "Буслянка Норд"
  • ООО "БАСТИОН-ПРО"
  • ООО "Полоцкжилстрой"
  • ООО "Концепция уюта"

"Кредит предоставляется на финансирование покупки нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах и для проектирования и строительства индивидуальных жилых домов", – уточнили в пресс-службе.

При этом сроки кредитования могут составлять от 5 до 7 лет в зависимости от тех условий, которые выставляют партнерские организации.

Банк выдаст кредит на сумму не выше 80% от стоимости объекта, также будет предоставлена возможность отсрочки погашения основной задолженности. Минимальная сумма займа составит 5 тысяч рублей, а максимальную определят в пределах возможностей клиента.

В том случае, если клиенту понадобится до 60% от общей стоимости объекта и до 30 тысяч рублей нужно будет поручительство двух лиц. При необходимости в кредитовании свыше 30 тысяч рублей помимо поручительства можно будет оформить залог приобретаемой недвижимости.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Заемные средства можно будет направить как на приобретение и строительства квартир в столице и регионах, так и на индивидуальные дома по всей Беларуси.
 
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