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Доллар сильно просел на старте торгов в среду

14.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Доллар США сильно уменьшился в стоимости, российский рубль подрос на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:42, доллар США подешевел на 0,91%, российский рубль прибавил в стоимости 1,03%, евро подешевел на 0,28%.

В начале торгов 14 апреля на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,14 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,62 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,45 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Американская валюта сильно упала в цене в начале торгов в середине рабочей недели, российский рубль подрос.
 
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