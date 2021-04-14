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Доллар сильно просел на старте торгов в среду
14.04.2021 11:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Доллар США сильно уменьшился в стоимости, российский рубль подрос на старте торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:42, доллар США подешевел на 0,91%, российский рубль прибавил в стоимости 1,03%, евро подешевел на 0,28%.
В начале торгов 14 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Американская валюта сильно упала в цене в начале торгов в середине рабочей недели, российский рубль подрос.
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