Ставка рефинансирования повышается в Беларуси

Ставка рефинансирования с 21 апреля составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5%, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте Национального балка Беларуси.

Такое решение приняло Правление Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в начале 2021 года «инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии».