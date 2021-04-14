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Ставка рефинансирования повышается в Беларуси

14.04.2021 11:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Ставка рефинансирования с 21 апреля составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5%, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых.

Об этом сообщается на сайте Национального балка Беларуси.

Такое решение приняло Правление Нацбанка Беларуси по итогам заседания по денежно-кредитной политике 14 апреля 2021 года с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен.

«В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров», - говорится в сообщении.

По информации Нацбанка, в начале 2021 года «инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии».

Напомним, 12 марта Нацбанк решил не менять ставку рефинансирования, она осталась 7,75%. Тогда регулятор принял решение рассматривать вопрос по ставке рефинансирования только в том случае, когда это будет необходимо.

 
 
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Ставка рефинансирования с 21 апреля составит 8,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – 9,5%, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых.
 
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