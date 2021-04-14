Наличных денег в Беларуси стало меньше: эксперт пояснил, кому беспокоиться

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Широкая денежная масса в Беларуси в марте по данным Нацбанка сократилась до 50,9 миллиарда белорусских рублей. Что это значит, и есть ли поводы для панических настроений, разъяснил экономический эксперт Алексей Авдонин.

Как отмечает собеседник Sputnik, ничего существенного в уменьшении широкой денежной массы нет, все укладывается в планируемые показатели. По его словам, само сокращение широкой денежной массы – агрегированное. Оно включает в себя наличные, безналичные денежные средства, депозиты, деньги на картсчетах (юридических и физических лиц), облигации и драгметаллы.

По словам Авдонина, на официальном сайте Нацбанка прописан прирост средней денежной массы до конца 2021 года, на который и нужно ориентироваться.

"Ее рост должен составлять не более 7-10%. С декабря 2020-го по март 2021-го это увеличение составило 1,8%. Ничего существенного в этом нет, все укладывается в планируемые показатели. Надо отдать должное Нацбанку, который выверенно ведет кредитно-денежную политику. Она позволяет поддерживать ликвидность банков и одновременно не допускать нагнетания инфляционных и девальвационных ожиданий", – сказал эксперт.

Наличные деньги в Беларуси: есть ли проблема?

Широкая денежная масса в Беларуси, которая включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 апреля составила 50,896 миллиардов рублей. За март она уменьшилась на 230,8 миллионов рублей.

Также уменьшились переводные депозиты на 278,8 млн рублей и составили чуть более 5,536 млрд (2,674 – для физлиц и 2,862 – для юрлиц).

Однако другие депозиты выросли с 9,225 млрд рублей до 9,391.

Депозиты в иностранной валюте за март увеличились на 125,9 млн рублей и составили на 1 апреля 28,810 млрд рублей.

Снизился в стране объем ценных бумаг, выпущенных банками в нацвалюте, – до 1,442 млрд рублей, также уменьшился объем ценных бумаг и в иностранной валюте – до 1,485 млрд. Депозиты драгметаллов сократились с 96,3 млн рублей до 91,1 млн.

Читайте также: