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Нацбанк повышает ставку рефинансирования

14.04.2021 11:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Ставка рефинансирования в Беларуси повышается до 8,5% годовых с 21 апреля, такое решение принято правлением Нацбанка Беларуси в среду, сообщили в пресс-службе регулятора.

"Соответствующие решения приняты с учетом комплекса внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую и будущую динамику потребительских цен", - отметили там.

В Нацбанке пояснили, что решение о повышении ставки рефинансирования на 75 базисных пунктов принято "с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением".

Таким образом, ставка по кредиту овернайт будет 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – 7,5% годовых.

Инфляция и ожидания

В конце 2020 года инфляционные процессы в республике ускорились - это обусловлено ослаблением белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров.

В начале 2021-го инфляция продолжила рост под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками из-за пандемии.

© Sputnik
Подорожание товаров и услуг в 2021 году

Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость. Расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что для ограничения инфляции Нацбанк принял ряд мер, призванных усилить контроль за денежным предложением.

В мировой экономике в ближайшей перспективе ожидается повышенный инфляционный фон, что вызвано проведением стимулирующей денежно-кредитной политики рядом развитых стран. Высокой также ожидается инфляция в странах, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. В частности, по прогнозам Банка России, рост потребительских цен в Российской Федерации замедлится до целевых ориентиров не ранее первой половины 2022 года.

В то же время несколько ограничит инфляцию слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны.

Поэтому, учитывая влияние всех факторов, уже начиная с II квартала этого года можно прогнозировать снижение квартальных темпов роста потребительских цен. При этом произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Как ожидается, годовой темп роста цен во II квартале по сравнению с текущим значением увеличится, и к концу этого года снизится. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается в размере около 7%.

© Sputnik
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В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться, и с II квартала 2022-го оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира, что составляет около 5%.

В Нацбанке отметили, что при рассмотрении вопросов по денежно-кредитной политике по-прежнему будет руководствоваться необходимостью поддержания стабильности цен. Принимаемые решения будут основываться на всестороннем анализе внешних и внутренних факторов, учитывая  продолжительность их влияния и возможные вторичные эффекты, а также на оценку инфляционных рисков.

Самая низкая ставка

Ставка рефинансирования с июля 2020 года была самой низкой в истории для отечественной банковской системы – 7,75 процентных пункта. На этом уровне ключевой для белорусской экономики показатель продержался 9 месяцев. Самая высокая ставка – 17,55% - была установлена в январе 2017-го.

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Теги: Минск
 
 
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Ключевой для белорусской экономики показатель последний раз менялся в июле 2020 года – с тех пор ставка была на уровне 7,75%.
 
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