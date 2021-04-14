Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 8,5%

Источник материала: Tut.by

Нацбанк с 21 апреля повышает ставку рефинансирования с 7,75 до 8,5% годовых. Решение о повышении ставки рефинансирования, первое с 2015 года, принято с целью ограничения проинфляционных рисков и усиления мер в области контроля над денежным предложением, сообщает пресс-служба регулятора.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ставка по кредиту овернайт устанавливается на уровне 9,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — 7,5% годовых.

В конце 2020 года инфляционные процессы ускорились, что было обусловлено переносом в цены произошедшего ослабления белорусского рубля, а также шоками предложения на рынках отдельных продовольственных товаров. В начале 2021 года инфляция продолжила ускоряться под влиянием дальнейшего повышения мировых цен на продовольственные товары, а также на импортируемые непродовольственные товары, стоимость которых для потребителя увеличилась из-за возросших логистических затрат и перебоев с поставками вследствие пандемии, объясняет регулятор.

Дополнительное проинфляционное влияние на внутреннем рынке Беларуси сформировалось в связи с отменой льгот по налогу на добавленную стоимость.

«Указанные факторы на фоне ускоряющейся инфляции и ее продолжительного отклонения от 5-процентного уровня привели к повышению инфляционных ожиданий, что подтверждается результатами опроса населения и мониторинга предприятий. Как следствие, расширился перечень товаров и услуг потребительской корзины, цены на которые стали расти более высокими темпами. По итогам марта 2021 года прирост потребительских цен составил 8,5% в годовом выражении», — говорится в сообщении Нацбанка.

В Нацбанке отмечают, что в мировой экономике, в том числе у основных торговых партнеров Беларуси, ожидается повышенный инфляционный фон в связи с проведением рядом развитых стран стимулирующей денежно-кредитной политики. Также может усилиться влияние на инфляцию в Беларуси шоков продовольственных цен и последствий пандемии в части повышения стоимости импортируемых непродовольственных товаров.

Все эти факторы создают предпосылки для сохранения повышенных инфляционных ожиданий, что усиливает риски сохранения повышенной инфляции в будущем, объясняет Нацбанк. В то же время слабый потребительский и инвестиционный спрос внутри страны будет несколько ограничивать инфляцию.

«С учетом влияния всех факторов, начиная с II квартала 2021 года прогнозируется снижение квартальных темпов роста потребительских цен. Вместе с тем произошедшее ранее ускорение будет отражаться в годовой инфляции до конца текущего года. Ожидается, что годовой темп роста цен увеличится в II квартале по сравнению с текущим значением и затем снизится к концу этого года. В декабре 2021 года прирост потребительских цен оценивается вблизи 7%», — прогнозируют эксперты Нацбанка.

В дальнейшем годовая инфляция продолжит замедляться и с II квартала 2022 года оценивается на уровне среднесрочного целевого ориентира — вблизи 5%.

Напомним, с 1 июля 2020 года в Беларуси ставка рефинансирования сохранялась на рекордно низком уровне — 7,75% годовых, что стало возможным за счет нескольких лет низкой инфляции. В феврале этого года, когда инфляция значительно ускорилась, Нацбанк отложил решение по изменению ставки рефинансирования «в связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен». А в марте сохранил ее на прежнем уровне, несмотря на рекордную инфляцию. Эксперты отмечали, что рост ставки хоть и полезен для сдерживания инфляции, может усугубить проблему с долгами госсектора , привязанными к этому инструменту.