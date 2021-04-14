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Выдачу лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в мае
14.04.2021 12:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр - Sputnik. Вопрос о том, чтобы выдать лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируют рассмотреть в мае, сообщил замначальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что белорусская АЭС вводится в эксплуатацию постепенно. На данный момент там подходит к концу опытно-промышленная эксплуатация, включающая в себя 250 испытаний. В частности, идут пусконаладочные работы и испытания, которыми проверяется работа всех систем.
"Фактически уже можно говорить о том, что по всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов, будут предоставлены отчеты в регулирующий орган. После подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Ожидаемый срок - май", - цитирует Дедуля
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Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что второй блок Островецкой АЭС
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Строительство БелАЭС
Островецкая атомная электростанция
Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.
С момента включения в объединенную энергосистему страны он
Когда все они будут успешно выполнены, специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.
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Ввод Островецкой АЭС проводится в несколько этапов, в том числе, он включает в себя физический и энергетический пуск.
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