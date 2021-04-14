Выдачу лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в мае

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Вопрос о том, чтобы выдать лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планируют рассмотреть в мае, сообщил замначальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что белорусская АЭС вводится в эксплуатацию постепенно. На данный момент там подходит к концу опытно-промышленная эксплуатация, включающая в себя 250 испытаний. В частности, идут пусконаладочные работы и испытания, которыми проверяется работа всех систем.

"Фактически уже можно говорить о том, что по всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов, будут предоставлены отчеты в регулирующий орган. После подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, мы будем рассматривать вопрос о выдаче лицензии. Ожидаемый срок - май", - цитирует Дедуля БелТА .

Недавно миссия технической поддержки ВАО АЭС завершила работу на БелАЭС. Специалисты действующих АЭС из России, Болгарии, ОАЭ и Турции оценивали эксплуатационную готовность второго энергоблока.

Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич заявил, что второй блок Островецкой АЭС готов на 80%. В марте была завершена сборка реакторной установки, в нее загружены имитаторы тепловыделяющих сборок. Ожидается, что ядерное топливо для блока № 2 завезут уже в этом году.

Строительство БелАЭС

Островецкая атомная электростанция строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы.

Когда все они будут успешно выполнены, специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

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