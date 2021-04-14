Переговоры в Азербайджане: Лукашенко предложил Алиеву углубить отношения в нефтяной сфере

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко находится в Азербайджане, где проводит встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. На переговорах Лукашенко предложил Алиеву углубить сотрудничество в нефтяной отрасли.



Фото: president.az

Сегодня проходят официальные переговоры, накануне стороны несколько часов общались в неформальной обстановке, обсуждали основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества. 14 апреля переговоры проходят с участием министров иностранных дел.

— Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия, — заявил Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. По словам Александра Лукашенко, это хороший результат с точки зрения динамики.

— Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям, — сказал Лукашенко и поблагодарил Алиева за поддержку Беларуси в сфере поставок углеводородного сырья.

— Нам, может быть, следует где-то рассмотреть вопрос углубления отношений именно в этой сфере. Очень, конечно, тонкий и щепетильный в силу того, что Беларусь расположена в эпицентре экономических и политических событий. Но тем не менее нет нерешаемых вопросов, — заявил он.

Лукашенко также предложил поддержку в восстановлении затронутых конфликтом территорий.

— Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты. Я очень рад, что вы как истинный друг белорусского народа понимаете, что впереди ой сколько еще работы. Тяжелой работы, мирной работы по восстановлению жизни на возвращенных территориях. И вы должны знать, что в Беларуси — ваши надежные друзья. Наши возможности вы знаете. Мы сегодня с министрами, специалистами еще раз обсудим. Если мы договоримся, у нас всегда так было, мы всегда реализуем наши договоренности, — заявил Лукашенко. Фрагмент встречи публикует телеграм-канал «Пул Первого» .

Алиев отметил, что сотрудничество между странами успешно развивается в политической и экономической сферах.

— Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между странами и нацеленности на результат. У нас отношения совершенно свободны от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итоги сделанного, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера, — заявил он.