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«Гродно Азот»: мы не работаем с Helm с 2019 года. Скоро средняя зарплата вырастет до 2 тысяч рублей
14.04.2021 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для «Гродно Азот» отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG не станет критическим. Об этом TUT.BY заявили на гродненском предприятии.
— С 2019 года мы не сотрудничаем с этой компанией, — пояснили на «Гродно Азоте».
Накануне стачком «Гродно Азота»
В марте диаспора белорусов Гамбурга провела пикет у офиса Helm AG, чтобы «не дать ей закрыть глаза» на давление, которое руководство «Гродно Азота» оказывает на рабочих.
По данным стачкома «Гродно Азота», ранее немецкий трейдер покупал 10% годового объема продукции белорусского предприятия.
Вчера заместитель гендиректора по экономике и финансам «Гродно Азота» Дмитрий Горошко сообщил об увеличении выручки и прибыли от реализации продукции в первом квартале 2021 года. Средняя зарплата на заводе составила 1805 рублей. При этом концерн «Белнефтехим» согласовал «Гродно Азоту» увеличение с апреля тарифной ставки первого разряда на 15 процентов. Ее уровень составит 183 рубля, что позволит достичь средней зарплаты в 2000 рублей, говорится в
Госкомпания продолжает работу по заполнению существующих вакансий. В текущем месяце на работу в «Гродно Азот» принято 26 человек, в филиал «Завод Химволокно» — 16. В ближайшее время ожидается прибытие молодых специалистов из учебных заведений и бывших работников после прохождения срочной военной службы, говорится в сообщении. Гендиректор «Гродно Азота» Игорь Ляшенко «обратил внимание на более качественное проведение процедуры подбора кадров».
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Для «Гродно Азот» отказ от сотрудничества немецкого дистрибьютора химической продукции Helm AG не станет критическим. Об этом TUT.BY заявили на гродненском...
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