Госатомнадзор рассказал, как будут храниться отходы с БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр - Sputnik. Главная задача в обращении с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами с Белорусской АЭС - обеспечение безопасности. Об этом сообщила начальник управления регулирования радиационной безопасности Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Виктория Антонова.

По словам представительницы Госатомнадзора, образование на АЭС отходов - естественная и неотъемлемая часть процесса работы станции. При этом выделяются три типа отходов: низко-, средне- и высокрадиоактивные. Последних на БелАЭС будет менее 1%, заверила Антонова.

Где будут храниться отходы с БелАЭС

"Хранение высокоактивных отходов предусмотрено в течение всего жизненного цикла БелАЭС. Низко- и среднеактивные отходы будут храниться на станции в течение 10 лет, после чего их переместят в специальные хранилища, предназначенные для их захоронения", - цитирует представительницу Госатомнадзора БелТА .

По ее словам, место для захоронения низко- и среднеактивных отходов пока не выбрано: специалисты подбирают площадку.

Для отработавшего топлива есть специальный бассейн выдержки, в нем топливо будет "плавать" десять лет, а затем направляться в Россию - на переработку, добавила Антонова.

... И в каком виде

Для того, чтобы безопасно хранить отходы на станции, их необходимо привести в безвредное для этого состояние, пояснила специалист. Так, твердые отходы будут измельчаться и спрессовываться, после чего их поместят в специальные контейнеры. Емкости загерметизируют, каждая из них получит специальный "паспорт".

Жидкие отходы подвергнуться упариванию. После того, как объем отходов будет уменьшен, их переведут в твердое состояние.

"Для газообразных отходов это выдержка на распад, пропускание через специальную систему фильтров, которые задерживают радиоактивные примеси", - отметила Антонова.

В среду также стало известно, что выдачу лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС рассмотрят в мае.

Строительство БелАЭС

Островецкая атомная электростанция строится по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ. Станция состоит из двух энергоблоков, мощностью 1200 МВт каждый.

Физический пуск первого энергоблока станции произошел 20 августа 2020-го, а 3 ноября его включили в общую энергосистему страны. Первый реактор атомной станции начал работу на 50% своей мощности 21 декабря, на 100% он заработал 12 января 2021 года.

С момента включения в объединенную энергосистему страны он выработал 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. На блоке сейчас продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации, в ходе которого проводятся соответствующие испытания и регламентные работы.

Когда все они будут успешно выполнены, специалисты перейдут к комплексному опробованию - работе на номинальной мощности реакторной установки в течение 15 суток.

Читайте также: