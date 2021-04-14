Предприятие ЖКХ переплатило более 240 тысяч рублей за котлы. Посредник прибыль потратил на машины

Источник материала: Tut.by

В Гродненской области предприятие ЖКХ закупило комплект котлов через посредническую коммерческую структуру. Переплата составила более 240 тысяч рублей. Прибыль фирма-посредник потратила на покупку семи автомобилей премиум-класса. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба КГК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Гродненской области государственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году закупило комплект котлов через посредническую коммерческую структуру, что повлекло причинение ущерба в размере более 240 тысяч рублей.

В отношении должностного лица предприятия ЖКХ возбудили уголовное дело по факту превышения власти или служебных полномочий (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Беларуси). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый (являлся заместителем председателя конкурсной комиссии при проведении процедуры подрядных торгов по закупке котельного оборудования) дал незаконное указание подчиненным о внесении изменений в документацию о порядке организации и проведения процедур закупок. В результате более выгодное предложение (на 240 тысяч рублей дешевле) от государственного предприятия было отклонено, а победителем торгов стала посредническая коммерческая структура, зарегистрированная всего за два месяца до конкурса.

— Эта столичная фирма закупила комплект котлов на гомельском заводе-изготовителе и продала его предприятию ЖКХ с 50-процентной наценкой. Полученную прибыль руководители коммерческой структуры потратили на приобретение семи автомобилей премиум-класса, — заявили в КГК.