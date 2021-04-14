Россияне смогут отправлять деньги в Беларусь по номеру телефона

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Беларусь по Системе быстрых платежей (СБП), заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

По ее словам, это даст возможность россиянам оперативно переводить деньги родственникам и знакомым в Беларуси без использования реквизитов карты и счета.

"Мы сейчас работаем с белорусскими коллегами над этим функционалом. Но и второй способ, вторая возможность перевода с карты на карту, также у нас запланирована к концу 2022 года", – сказала Бакина.

Что такое система быстрых платежей?

Система быстрых платежей работает в России с конца января 2019 года. Граждане РФ получили возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона, при этом не имеет значения, какой банк у клиентов. Главное, чтобы они были подключены к СБП.

Система дает возможность переводить до 100 тысяч российский рублей в месяц без комиссии. При этом средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд. Также с помощью Системы быстрых платежей можно оплачивать покупки посредством QR-кода.

Функционал недавно расширили, теперь пользователи могут совершать платежи юридическим лицам в пользу физических лиц. Так многие компании используют такую возможность для выдачи микрокредитов, выплачивают страховые возмещения, оказывают брокерские услуги.