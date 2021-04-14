ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россияне смогут отправлять деньги в Беларусь по номеру телефона

14.04.2021 13:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 апр – Sputnik. Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Беларусь по Системе быстрых платежей (СБП), заявила директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина.

По ее словам, это даст возможность россиянам оперативно переводить деньги родственникам и знакомым в Беларуси без использования реквизитов карты и счета.

"Мы сейчас работаем с белорусскими коллегами над этим функционалом. Но и второй способ, вторая возможность перевода с карты на карту, также у нас запланирована к концу 2022 года", – сказала Бакина.

Что такое система быстрых платежей?

Система быстрых платежей работает в России с конца января 2019 года. Граждане РФ получили возможность переводить деньги друг другу по номеру телефона, при этом не имеет значения, какой банк у клиентов. Главное, чтобы они были подключены к СБП.

Система дает возможность переводить до 100 тысяч российский рублей в месяц без комиссии. При этом средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд. Также с помощью Системы быстрых платежей можно оплачивать покупки посредством QR-кода.

Функционал недавно расширили, теперь пользователи могут совершать платежи юридическим лицам в пользу физических лиц. Так многие компании используют такую возможность для выдачи микрокредитов, выплачивают страховые возмещения, оказывают брокерские услуги.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Система быстрых платежей функционирует в России с конца января 2019 года, скоро введут и переводы с карты на карту из РФ в Беларусь.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси построят хранилище для отходов с БелАЭС. Выбор площадки все еще идет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by