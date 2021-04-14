|
Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года
14.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Спрос и предложение
Начало весны – традиционно период низкой активности на рынке аренды жилья. Однако в марте текущего года арендой интересовались еще реже, чем обычно: в сравнении с февралем число поисковых запросов сократилось сразу на 38%.
Одновременно число свободных для заселения квартир продолжает расти – по итогам месяца предложение увеличилось на 5%, превысив отметку в 9 тысяч объектов. В наибольшей степени рынок пополнился «однушками» (+6% к февралю) и 2-комнатными квартирами (+5%).
Цены
Несмотря на рост предложения и крайне низкий спрос, существенных изменений в уровне цен не произошло.
На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 272 (без изменений по сравнению с февралем);
* 2-комнатные квартиры — $ 336 (снижение на 0.6 %);
* 3-комнатные квартиры — $ 421 (снижение на 0.5 %).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года
Рынок аренды жилья продолжает удивлять. Спрос падает на десятки процентов, предложение демонстрирует ползущий рост, а цены – практически не меняются.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)