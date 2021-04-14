Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

Спрос и предложение

Начало весны – традиционно период низкой активности на рынке аренды жилья. Однако в марте текущего года арендой интересовались еще реже, чем обычно: в сравнении с февралем число поисковых запросов сократилось сразу на 38%.

Одновременно число свободных для заселения квартир продолжает расти – по итогам месяца предложение увеличилось на 5%, превысив отметку в 9 тысяч объектов. В наибольшей степени рынок пополнился «однушками» (+6% к февралю) и 2-комнатными квартирами (+5%).