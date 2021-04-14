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Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

14.04.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Спрос и предложение

Начало весны – традиционно период низкой активности на рынке аренды жилья. Однако в марте текущего года арендой интересовались еще реже, чем обычно: в сравнении с февралем число поисковых запросов сократилось сразу на 38%.   

Одновременно число свободных для заселения квартир продолжает расти – по итогам месяца предложение увеличилось на 5%, превысив отметку в 9 тысяч объектов. В наибольшей степени рынок пополнился «однушками» (+6% к февралю) и 2-комнатными квартирами (+5%).

Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

Цены

Несмотря на рост предложения и крайне низкий спрос, существенных изменений в уровне цен не произошло.

На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 272 (без изменений по сравнению с февралем);

* 2-комнатные квартиры — $ 336 (снижение на 0.6 %);

* 3-комнатные квартиры — $ 421 (снижение на 0.5 %).

За последний год сильнее всего потеряли в цене 3-комнатные квартиры: по сравнению с мартом 2020-го снять «трешку» сейчас дешевле на 12%. Арендные ставки на 2-комнатные квартиры снизились на 6%, на «однушки» - только на 1%.

Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

Доходность

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц немного снизилась – на 0.04 процентного пункта. На данный момент аренда позволяет заработать в 2.6 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Немного подешевели только “двушки” и “трешки”. Обзор рынка аренды квартир в Минске за март 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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Рынок аренды жилья продолжает удивлять. Спрос падает на десятки процентов, предложение демонстрирует ползущий рост, а цены – практически не меняются.
 
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