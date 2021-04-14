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"Транснефть" не видит позитива в ситуации с белорусской "дочкой"
14.04.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Ситуация вокруг предприятия "Запад-Транснефтепродукт" в Беларуси только усугубилась, заявил журналистам глава компании "Транснефть" Николай Токарев.
Ранее Sputnik выяснил, что в феврале текущего года на заседании группы высокого уровня обсуждался вопрос дальнейшей работы в Беларуси компании с российским капиталом.
Крайние меры
Дело в том, что врасти республики ввели экологический налог для компаний, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а также повысили для них ставку налога на прибыль с 18% сразу до 50%.
Совокупность новаций, введенных белорусскими властями поставили "Запад-Транснефтепродукт" в ситуацию, когда работа предприятия становится убыточной.
В качестве крайней меры предприятие рассматривает остановку работы с такими вытекающими последствиями, как сокращение рабочих мест, прекращение инвестиционных программ на белорусской территории, прекращение перечислений в бюджет Беларуси в виде налогов.
Ситуация для "Транснефти"
"Пока сказать ничего определенного не могу, какие проблемы были, такие и остались. Все, что там происходило, происходит по нарастающей. Переговоры по этому поводу давно идут, позитива очень мало", - констатировал глава российской компании.
После чего Николай Токарев добавил, что в вопросе с предприятием "Запад-Транснефтепродукт", "к сожалению, ситуация усугубилась". Компания даже обращалась по этому поводу к российскому правительству.
"Рабочая группа высокого уровня в повестке эту тему уже рассматривала (в январе и марте – Sputnik). Она остается в повестке. К сожалению, переговоры не увенчались успехом, и позитива мы не видим", - резюмировал глава "Транснефти".
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Унитарное предприятие "Запад-Транснефтепродукт" с российскими инвестициями введением новых налогов в Беларуси из прибыльного превратилось в убыточное.
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