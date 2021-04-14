Усадьбу в Клецком районе продали за одну базовую

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Имение Еленских в Клецком районе продали за одну базовую величину (29 белорусских рублей – Sputnik), сообщили в эфире телеканала СТВ.

В аукционе участвовал всего один человек. Его имя не называется, однако известно, что это предприниматель из Молодечно. В его планах – отреставрировать имение и открыть оздоровительный комплекс.

Усадьба находится в агрогородке Туча. Впервые она упоминается в XVI веке. Ей владела мать одного из князей Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Позже земля перешла Радзивиллам, а потом Еленским – представителям известного волынского рода.

Как рассказала в эфире программы научный сотрудник Музея истории Клецка Татьяна Майсак, первым владельцем усадьбы стал Антоний Еленский, а начиная с XVIII века представители династии обосновались здесь окончательно.

К сожалению, во время Первой мировой войны большая коллекция антиквариата, хранящаяся там, пропала. В советское время усадьбой владела Мария Еленская с дочерью Ядвигой.

Последняя умерла в Бразилии 10 лет назад. В мемуарах она неоднократно вспоминала свое имение и аромат роз.

Обязательства покупателя

Новый владелец должен в течение двух месяцев оформить переход права на недвижимость и земельный участок в органах по государственной регистрации и земельному кадастру. А позже – в течение месяца подписать охранные обязательства на матценность в Минкульте.

К слову, имение продавали в 2011 году. Тогда не удалось провести реконструкцию. По закону у владельца есть год после ремонта, чтобы открыть объект для туристов. Есть и нюанс: закрыть бизнес будет нельзя в течение пяти лет.

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