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Усадьбу в Клецком районе продали за одну базовую
14.04.2021 14:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Имение Еленских в Клецком районе продали за одну базовую величину (29 белорусских рублей – Sputnik),
В аукционе участвовал всего один человек. Его имя не называется, однако известно, что это предприниматель из Молодечно. В его планах – отреставрировать имение и открыть оздоровительный комплекс.
Усадьба находится в агрогородке Туча. Впервые она упоминается в XVI веке. Ей владела мать одного из князей Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Позже земля перешла Радзивиллам, а потом Еленским – представителям известного волынского рода.
Как рассказала в эфире программы научный сотрудник Музея истории Клецка Татьяна Майсак, первым владельцем усадьбы стал Антоний Еленский, а начиная с XVIII века представители династии обосновались здесь окончательно.
К сожалению, во время Первой мировой войны большая коллекция антиквариата, хранящаяся там, пропала. В советское время усадьбой владела Мария Еленская с дочерью Ядвигой.
Последняя умерла в Бразилии 10 лет назад. В мемуарах она неоднократно вспоминала свое имение и аромат роз.
Обязательства покупателя
Новый владелец должен в течение двух месяцев оформить переход права на недвижимость и земельный участок в органах по государственной регистрации и земельному кадастру. А позже – в течение месяца подписать охранные обязательства на матценность в Минкульте.
К слову, имение продавали в 2011 году. Тогда не удалось провести реконструкцию. По закону у владельца есть год после ремонта, чтобы открыть объект для туристов. Есть и нюанс: закрыть бизнес будет нельзя в течение пяти лет.
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Планируется, что на месте имения будет построен оздоровительный центр, правда, есть несколько условий.
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