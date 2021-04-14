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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Huawei вложит миллиард долларов в электромобили Компания Huawei в этом году вложит миллиард долларов в разработку электромобилей - об этом пишет "Блумберг". Глава компании Эрик Сюй отметил, что технология автопилота...

Компания Huawei в этом году вложит миллиард долларов в разработку электромобилей - об этом пишет "Блумберг". Глава компании Эрик Сюй отметил, что технология автопилота Huawei уже превзошла Tesla. Автомобиль китайского производителя может преодолевать без вмешательства человека больше тысячи километров. Намерение Huawei укладывается в общий тренд. Ранее Xiaomi объявил о планах по производству собственного электромобиля. В 2024 году готовится выпустить свой беспилотный автомобиль Apple. Отметим, новые рынки Huawei вынуждают искать санкции США, под которыми производитель находится с мая 2019-го. В четвертом квартале минувшего года поставки китайской компании внушительно обрушились.