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Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий
14.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом накануне рассказал министр экономики Александр Червяков. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону - таковы результаты исследования профильного института. Как отметил министр, оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов - этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились - четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте.
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Об этом накануне рассказал министр экономики Александр Червяков. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону - таковы результаты...
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