ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий

14.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Об этом накануне рассказал министр экономики Александр Червяков. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону - таковы результаты исследования профильного института. Как отметил министр, оживился спрос на продукцию предприятий, почти треть ответов - этому подтверждение. Оценки фактического изменения экспортного спроса также улучшились - четверть опрошенных руководителей сообщила о его росте.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом накануне рассказал министр экономики Александр Червяков. Индекс промышленного оптимизма впервые за 12 лет перешел в положительную зону - таковы результаты...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Ставка рефинансирования повышается в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by