Истории, как из криминального фильма. Костусев, Федута и Зенкович - в тюрьме КГБ. Что о них известно

Источник материала: Tut.by

При странных обстоятельствах и по неизвестным пока причинам правоохранительные органы задержали политолога, американского адвоката и лидера оппозиционной партии. Двоих из них, по рассказам родственников, — в Москве. Сейчас все трое, вероятно, находятся в СИЗО КГБ. Рассказываем, кто эти люди и при каких обстоятельствах их задержали.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Член штаба Лукашенко на первых выборах и автор его политической биографии

Александр Федута — известный политолог, политконсультант, литературовед и публицист. Автор многочисленных публикаций и книг о политической и общественной жизни Беларуси, а также об известных литературных деятелях. Среди его книг — «Следы на снегу», посвященная окружению Адама Мицкевича, «Мой маленький Париж» о жизни Гродно в 1970−80-х годах. Он также является одним из авторов «Большой Российской энциклопедии».

Федута одним из первых попытался осмыслить и описать закономерности и особенности прихода к власти первого президента Беларуси. В 2005 году вышла его книга «Лукашенко. Политическая биография», где на основании бесед со сторонниками и оппонентами избранного тогда президента автор рассказал, как Александр Лукашенко пришел к власти и описал феномен такого исхода первых в независимой Беларуси выборов. Федута был не только свидетелем тех событий, но и непосредственным их участником.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В 1994 году он был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Александра Лукашенко. После этого возглавил управление общественно-политической информации Администрации президента, но проработал там менее года, ушел из-за несогласия с проводимой тогда политикой. После увольнения в 1995 году политолог перешел в оппозицию к действующей власти.

В 2010 году Александр Федута входил в команду кандидата в президенты Владимира Некляева. После выборов и масштабных акций протеста его, как и других лидеров оппозиции, арестовали. Три месяца политконсультант провел в СИЗО, он проходил по делу о массовых беспорядках. В 2011 году его лишили свободы условно с испытательным сроком в два года. Amnesty International признала Федуту узником совести.

В 2017 году Александр Федута получил докторскую степень, защитив докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша).

Насколько известно, в предвыборной кампании 2020 года Федута не принимал активного участия.

Когда и почему задержали

Где именно и как задерживали Александра Федуту, точно неизвестно. В последний раз его видели в Москве, куда он отправился по работе. Тревогу забила его жена Марина Шибко, когда Александр перестал выходить на связь.

— Я нахожусь в данный момент в Москве. Сегодня я здесь подала заявление о пропаже своего супруга. Когда я позже узнала, что муж задержан КГБ, то связалась с московскими следователями. Они не смогли мне сказать, где находится Александр Иосифович — на территории России или на территории Беларуси — и каким образом он оказался в КГБ. Лишь сообщили, что будут по этому вопросу связываться с Генпрокуратурой РФ, — рассказывала Марина Шибко.

Позже информацию о задержании Федуты вместе с лидером Партии БНФ Григорием Костусевым по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК) сообщали госСМИ со ссылкой на КГБ. Пока нет данных, по какому именно делу Федута может проходить.

Экс-кандидат в президенты

Григорий Костусев — политический деятель, с 2017 года глава Партии БНФ.

В 1980-х Костусев работал главным инженером в совхозе «Друть» Белыничского района, а потом директором совхоза «Искра» Белыничского района. С 1995 по 2001 годы был директором Шкловского районного производственного объединения ЖКХ.

Политикой занимается с конца 1980-х, в 1993 году возглавил Шкловскую районную организацию Партии БНФ, с 1996 года — член Совета БНФ, в начале нулевых возглавляет Могилевское областное представительство партии. С тех пор Костусев все выше продвигался по ступенькам структуры политической партии и в 2017 году стал ее лидером.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Трижды избирался депутатом местных советов. Во время президентской кампании 2006 года был доверенным лицом Александра Милинкевича, а в 2010 году сам стал кандидатом на пост президента.

Был задержан вместе с другими кандидатами после акции оппозиции на площади Независимости, ночью 20 декабря, по его словам , его допрашивали в КГБ, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде. Костусев проходил подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Минске 19 декабря 2010 года. После выборов пытался обжаловать их результаты и требовал признать их недействительными.

Прошлой осенью в эфире телеканала ОНТ Григорий Костусев заявил, что готов сесть за «Круглый стол демократических сил», организованный Юрием Воскресенским «для диалога с властям». Однако, как объяснял сам политик, это возможно при выполнении ряда условий: освобождение политзаключенных, расследование фактов насилия против мирных граждан и соблюдении действующей Конституции.

В начале апреля лидер Партии БНФ подписал заявку на проведение «Чернобыльского шляха», которая была подана в Мингорисполком. Заявку на проведение акции подали совместно три партии — БНФ, «Зеленые» и БСДП «Грамада».

Когда и почему задержали

Вечером 12 апреля Григорий Костусев был задержан как подозреваемый по ст. 342 УК за «подготовку или организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок», — сообщал его зять Дмитрий Антончик. О задержании семье сообщили по телефону сотрудники КГБ, говорится на сайте партии. По словам родственников, он был доставлен в следственный изолятор КГБ.

Позже появилось подтверждение о его задержании по той же причине, что и у Александра Федуты: по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» (ст. 108 УПК).

14 апреля представители партии рассказали , что в СИЗО КГБ у них отказались принять передачу для политика, сославшись, что передавать их могут только родственники.

Адвокат из США и бывший активист оппозиции

Юрий Зенкович — адвокат. Известно, что у Зенковича два гражданства — белорусское и американское. Он много лет живет в США.

В начале 2000-х был активистом белорусской оппозиции и состоял в Партии БНФ. В свое время избирался депутатом Ждановичского сельского совета. Был журналистом белорусских и зарубежных изданий. В середине нулевых Юрий Зенкович уехал в США, где строит карьеру юриста. В частности, он помогает белорусским мигрантам легализоваться в США.

В 2007 году Зенкович, тогда член партии БНФ, был одним из организаторов акции «Чернобыльский шлях». После состоявшегося марша его участников привлекали к административной ответственности по 23.34 (Нарушение общественного порядка во время проведения массовых мероприятий). По ней же были вопросы и к Зенковичу.



Фото: Сергей Гудилин, «Наша Ніва»

Юрий Зенкович высказывал желание баллотироваться в президенты на выборах 2020 года от Партии БНФ, о чем сообщала «Наша Ніва». Также издание пишет, что недавно семья адвоката приобрела недвижимость в Мядельском районе.

В августе прошлого года за участие в акциях протеста в Мядельском районе Юрий отбывал 10 суток административного ареста. Известно, что во время ареста он объявлял голодовку.

На своей странице в фейсбуке Зенкович активно комментировал происходящие в Беларуси события. Он критиковал Светлану Тихановскую и предлагал создавать «отряды народной самообороны».

Весной 2021 года Зенкович отправился в деловую поездку в Европу и должен был остановиться в России. Там, судя по имеющимся данным, его и задержали.

Когда и почему задержали

О задержании Зенковича его жена Елена Денисовец узнала 13 апреля от государственного адвоката, который связался с ней по вопросу оплаты услуг, которые он оказывает ее мужу.

Зенковича «буквально выкрали из отеля в российской столице», где он остановился, — сообщила его жена.

— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась.

Государственный адвокат подтвердил жене Зенковича, что тот находится в Минске в СИЗО КГБ.