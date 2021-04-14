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На каких основаниях граждан Беларуси могут задержать на территории России? Ответ эксперта
14.04.2021 15:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Как спецслужбы Беларуси и России сотрудничают друг с другом
Порядок работы спецслужб, как правило, описан в документах под грифом «для служебного пользования», а также в различных международных соглашениях. Конкретно совместное сотрудничество спецслужб Беларуси и России
Также КГБ сотрудничает по подписанным международным договорам межведомственного характера с 18 странами, в том числе Казахстаном, Молдовой, Украиной. Порядок исполнения этих договоров
Антон Гашинский замечает, что отношения Беларуси и России всегда были теплыми:
— Поэтому и наши спецслужбы, правоохранительные органы работают очень тесно. По многим процедурам — напрямую друг с другом. Но, если белорусские органы работают на территории Российской Федерации, они уведомляют о своих действиях местные органы. Ими могут быть в том числе Следственный комитет или даже ФСБ.
Белорусские спецслужбы могут работать в России также, если они проводят совместную межведомственную операцию с российскими органами. К примеру, наше КГБ объединяется с российским ФСБ.
— Разрешение на работу на чужой территории должно быть в любом случае, это касается всех проводящихся спецопераций. И все эти правила действуют по принципу взаимности, — говорит адвокат.
Могут ли белорусские силовики задерживать в России
Совместная работа спецслужб, описанная выше, и проведение задержания все-таки разные вещи.
Сами по себе белорусские спецслужбы задерживать на территории России не могут ни в каком случае.
Теоретически «задержание» человека, находящегося в России, может произойти так: представители белорусских органов приезжают туда, объясняют потенциально задержанному ситуацию и предлагают добровольно проследовать в Беларусь. Если человек соглашается, остается только вывезти его на родину и уже на территории Беларуси применить какие-то меры.
Могут ли российские силовики задержать по уголовному делу в Беларуси
На территории России гражданина Беларуси могут задержать, если лицо уже находится в межгосударственном розыске по возбужденному делу — и тогда происходит экстрадиция. Это официальная процедура выдачи лица, которая
Задержание, производимое в другой стране, должно оформляться только через экстрадицию.
— При этом искать людей в России возможно при возбужденном деле по любой уголовной статье. Если будет стоять задача, — отмечает Антон Гашинский. — Такие операции в рамках оперативно-розыскной деятельности проводятся по любым преступлениям: и по наркотикам, и по уклонению от уплаты алиментов. Человек при этом может и не знать, что на него есть дело. Незнание закона не освобождает от ответственности. Главное, что факт преступления уже совершен.
Если же задержание оформлено на территории Беларуси, скорее всего, был применен вариант с добровольным выездом, который описан выше. В этом случае не факт, что уже возбуждено дело: возможно, пока есть только оперативный материал.
Спецслужбы Беларуси и России никак не комментируют произошедшее
TUT.BY обратился за комментарием в ФСБ России — нам сказали, что по вопросу задержания Федуты и Зенковича необходимо обращаться в КГБ Беларуси. Пресс-служба КГБ Беларуси на наши звонки не ответила.
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