На каких основаниях граждан Беларуси могут задержать на территории России? Ответ эксперта

Источник материала: Tut.by

Накануне стало известно о задержании белорусскими спецслужбами политолога Александра Федуты, который находился в Москве. Поздно вечером 13 апреля появились новости о втором подобном задержании — на этот раз речь об адвокате, экс-депутате и члене партии БНФ Юрии Зенковиче. На каком основании людей с белорусским паспортом могут задерживать в России? Попытались разобраться вместе с адвокатом Антоном Гашинским.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как спецслужбы Беларуси и России сотрудничают друг с другом

Порядок работы спецслужб, как правило, описан в документах под грифом «для служебного пользования», а также в различных международных соглашениях. Конкретно совместное сотрудничество спецслужб Беларуси и России началось с соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между КГБ Беларуси и Министерством безопасности Российской Федерации (сейчас это ФСБ России. — Прим. TUT.BY). Его подписали в мае 1992 года.

Также КГБ сотрудничает по подписанным международным договорам межведомственного характера с 18 странами, в том числе Казахстаном, Молдовой, Украиной. Порядок исполнения этих договоров прописан в методических рекомендациях Министерства иностранных дел.

Антон Гашинский замечает, что отношения Беларуси и России всегда были теплыми:

— Поэтому и наши спецслужбы, правоохранительные органы работают очень тесно. По многим процедурам — напрямую друг с другом. Но, если белорусские органы работают на территории Российской Федерации, они уведомляют о своих действиях местные органы. Ими могут быть в том числе Следственный комитет или даже ФСБ.

Белорусские спецслужбы могут работать в России также, если они проводят совместную межведомственную операцию с российскими органами. К примеру, наше КГБ объединяется с российским ФСБ.

— Разрешение на работу на чужой территории должно быть в любом случае, это касается всех проводящихся спецопераций. И все эти правила действуют по принципу взаимности, — говорит адвокат.

Могут ли белорусские силовики задерживать в России

Совместная работа спецслужб, описанная выше, и проведение задержания все-таки разные вещи.

Сами по себе белорусские спецслужбы задерживать на территории России не могут ни в каком случае.

Теоретически «задержание» человека, находящегося в России, может произойти так: представители белорусских органов приезжают туда, объясняют потенциально задержанному ситуацию и предлагают добровольно проследовать в Беларусь. Если человек соглашается, остается только вывезти его на родину и уже на территории Беларуси применить какие-то меры.

Могут ли российские силовики задержать по уголовному делу в Беларуси

На территории России гражданина Беларуси могут задержать, если лицо уже находится в межгосударственном розыске по возбужденному делу — и тогда происходит экстрадиция. Это официальная процедура выдачи лица, которая предусмотрена ст. 510 Уголовно-процессуального кодекса.

Задержание, производимое в другой стране, должно оформляться только через экстрадицию.

— При этом искать людей в России возможно при возбужденном деле по любой уголовной статье. Если будет стоять задача, — отмечает Антон Гашинский. — Такие операции в рамках оперативно-розыскной деятельности проводятся по любым преступлениям: и по наркотикам, и по уклонению от уплаты алиментов. Человек при этом может и не знать, что на него есть дело. Незнание закона не освобождает от ответственности. Главное, что факт преступления уже совершен.

Если же задержание оформлено на территории Беларуси, скорее всего, был применен вариант с добровольным выездом, который описан выше. В этом случае не факт, что уже возбуждено дело: возможно, пока есть только оперативный материал.

Спецслужбы Беларуси и России никак не комментируют произошедшее

TUT.BY обратился за комментарием в ФСБ России — нам сказали, что по вопросу задержания Федуты и Зенковича необходимо обращаться в КГБ Беларуси. Пресс-служба КГБ Беларуси на наши звонки не ответила.