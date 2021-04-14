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«Вы нам НДПИ, а мы вам эти проблемы». «Транснефть» привлекла власти РФ к спору о «дочке» в Беларуси

14.04.2021 16:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к властям РФ по вопросу дочернего предприятия в Беларуси — «Запад-Транснефтепродукт», через которое возможна поставка нефтепродуктов в направлении Украины и Латвии. Об этом сообщил журналистам глава «Транснефти» Николай Токарев.


Фото: nftn.ru

Напомним, с начала 2020 год Минск почти втрое увеличил ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, — с 18% до 50% и ввел экологический налог. В феврале 2021 года «Запад-Транснефтепродукт» заявил, что увеличение налоговой нагрузки создало предпосылки к банкротству и дальнейшей национализации предприятия. «Транснефть» начала переговоры с белорусскими властями на этот счет.

— Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России, — сказал Токарев (цитата по ТАСС).

Рабочая группа высокого уровня эту тему уже рассматривала. «Она остается в повестке, переговоры не увенчались успехом», — добавил глава «Транснефти».

При этом Николай Токарев сказал, что белорусские власти особо не скрывают, что применением фискальной политики в отношение «Запад-Транснефтепродукт» стало следствие введенного в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

— Наши партнеры особо и не скрывают, что наше предприятие избранно в качестве мальчика для битья — вы нам НДПИ, а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести, — заявил глава «Транснефти».

По неофициальной информации, Минск увязывал решение по увеличению налоговой нагрузки с желанием компенсировать потери, обусловленные ежегодным удорожанием российской нефти для Беларуси и снижением ставок ввозных таможенных пошлин. Введение экологического сбора и увеличение налога на прибыль принято «в целях обеспечения сбалансированного исполнения бюджета, снижения зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары», поясняли в Минфине Беларуси. По расчетам этого ведомства, введение экологического налога и увеличение налога на прибыль должны были принести в год около 210 млн белорусских рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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«Транснефть» не видит позитива в вопросе с нефтепродуктопроводом в Беларуси.
 
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