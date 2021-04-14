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Деревообработку активно развивают в Клецком районе

14.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Минский автозавод попал в пятерку рынка грузовиков России. В регионах страны-соседки зарегистрированы 518 новых машин. Это почти в два раза больше, чем месяц назад. Заметная роль в производстве как автобусов, так и самосвалов - у филиалов холдинга "БелавтоМАЗ". Его подразделения в Минской области работают в Жодино и Дзержинске. Свои бонусы приносит модернизация и филиала МАЗа в Клецке. Так, на местном механическом заводе изготавливают электронные и электрические жгуты. Продукция востребована и на рынках страны. Еще одно перспективное направление, которое развивают в Клецком районе, - деревообработка. Это совместное производство пелет с местными энергетиками. Новые производства биотоплива в гранулах также планируют открыть в Стародорожском и Березинском лесхозах.


 
 
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Минский автозавод попал в пятерку рынка грузовиков России. В регионах страны-соседки зарегистрированы 518 новых машин. Это почти в два раза больше, чем месяц назад....
 
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