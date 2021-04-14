Беларусь и Китай активно наращивают онлайн-торговлю

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В эпоху пандемии биржевые торги стали надежным механизмом активизации торговых операций. С потенциалом Белорусской универсальной товарной биржи сегодня ознакомился посол Китая в нашей стране. КНР присутствует на бирже Беларуси лишь полтора года. И сегодня в числе постоянных партнеров уже около 40 китайских компаний и 7 с половиной миллионов долларов выручки за первый квартал. Ожидается, что по итогам года темпы взаимной торговли заметно превзойдут прошлогодние показатели. Через биржу в Китай уезжают белорусские пиломатериалы, сухое молоко и рапсовое масло. Планируются сделки по покупке белорусского сахара. Биржа обеспечивает скорость и удобство заключения сделок.



Пул биржевых участников - 63 страны мира

Более 80 % нашего экспорта отправляется в страны ЕС. Китай рассчитывает нарастить свое присутствие. И биржа - верный путь для расширения торговли по линии Минск - Пекин.