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Беларусь и Китай активно наращивают онлайн-торговлю

14.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В эпоху пандемии биржевые торги стали надежным механизмом активизации торговых операций. С потенциалом Белорусской универсальной товарной биржи сегодня ознакомился посол Китая в нашей стране. КНР присутствует на бирже Беларуси лишь полтора года. И сегодня в числе постоянных партнеров уже около 40 китайских компаний и 7 с половиной миллионов долларов выручки за первый квартал. Ожидается, что по итогам года темпы взаимной торговли заметно превзойдут прошлогодние показатели. Через биржу в Китай уезжают белорусские пиломатериалы, сухое молоко и рапсовое масло. Планируются сделки по покупке белорусского сахара. Биржа обеспечивает скорость и удобство заключения сделок.

Пул биржевых участников - 63 страны мира

Более 80 % нашего экспорта отправляется в страны ЕС. Китай рассчитывает нарастить свое присутствие. И биржа - верный путь для расширения торговли по линии Минск - Пекин.

 
Теги: Минск
 
 
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В эпоху пандемии биржевые торги стали надежным механизмом активизации торговых операций. С потенциалом Белорусской универсальной товарной биржи сегодня...
 
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