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МАЗ сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине
14.04.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине. По данным представителей бизнеса, за март в Украине было продано практически 500 новых автомобилей, что на 174 % больше, чем в прошлом году. За первый месяц весны аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86 %. МАЗу удалось нарастить продажи более чем в 4 раза и занять 18 % украинского рынка.
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Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине. По данным представителей бизнеса, за март в Украине было продано практически 500...
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