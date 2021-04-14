МАЗ сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине

Источник материала: БT

Минский автомобильный завод сохраняет лидерство на рынке грузовиков в Украине. По данным представителей бизнеса, за март в Украине было продано практически 500 новых автомобилей, что на 174 % больше, чем в прошлом году. За первый месяц весны аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86 %. МАЗу удалось нарастить продажи более чем в 4 раза и занять 18 % украинского рынка.