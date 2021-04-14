ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владелец контейнеровоза Ever Given не хочет платить огромную компенсацию

14.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Владелец контейнеровоза Ever Given – японская компания Shoei Kisen ведет переговоры о снижении размера компенсации за блокировку Суэцкого канала, сообщил новостному агентству Kyodo ее представитель.

Суд египетского города Исмаилия постановил временно конфисковать контейнеровоз Ever Given, который в течение шести дней перекрыл движение по каналу, пока владелец судна не заплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов США. В эту сумму включены затраты на снятие корабля с мели, его ремонт, а также экономические потери канала из-за блокировки.

"Мы сейчас находимся в процессе переговоров о снижении цены, пока мы не на стадии выплат", – сказал представитель Shoei Kisen.

Он также проинформировал, что несколько дней назад компания получила окончательную сумму, которую должна компенсировать.

Контейнеровоз Ever Given, шедший из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив его. Сняли судно с мели только 29 марта – при помощи 15 буксиров. В результате "пробки" в канале прохода через него ждали более 400 судов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Суэцкого канала хочет взыскать с японской компании 900 миллионов долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Вы нам НДПИ, а мы вам эти проблемы». «Транснефть» привлекла власти РФ к спору о «дочке» в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

13.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by