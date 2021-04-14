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Владелец контейнеровоза Ever Given не хочет платить огромную компенсацию
14.04.2021 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Владелец контейнеровоза Ever Given – японская компания Shoei Kisen ведет переговоры о снижении размера компенсации за блокировку Суэцкого канала, сообщил новостному агентству Kyodo ее представитель.
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"Мы сейчас находимся в процессе переговоров о снижении цены, пока мы не на стадии выплат", – сказал представитель Shoei Kisen.
Он также проинформировал, что несколько дней назад компания получила окончательную сумму, которую должна компенсировать.
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