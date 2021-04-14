Владелец контейнеровоза Ever Given не хочет платить огромную компенсацию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Владелец контейнеровоза Ever Given – японская компания Shoei Kisen ведет переговоры о снижении размера компенсации за блокировку Суэцкого канала, сообщил новостному агентству Kyodo ее представитель.

Суд египетского города Исмаилия постановил временно конфисковать контейнеровоз Ever Given, который в течение шести дней перекрыл движение по каналу, пока владелец судна не заплатит компенсацию в размере 900 миллионов долларов США. В эту сумму включены затраты на снятие корабля с мели, его ремонт, а также экономические потери канала из-за блокировки.

"Мы сейчас находимся в процессе переговоров о снижении цены, пока мы не на стадии выплат", – сказал представитель Shoei Kisen.

Он также проинформировал, что несколько дней назад компания получила окончательную сумму, которую должна компенсировать.

Контейнеровоз Ever Given, шедший из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перегородив его. Сняли судно с мели только 29 марта – при помощи 15 буксиров. В результате "пробки" в канале прохода через него ждали более 400 судов.

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