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«Может, нашел новое место работы, может, еще что». Ушел директор гродненского «Химволокна»

14.04.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» — директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул свой пост. Это произошло 4 апреля. Сейчас обязанности директора завода исполняет главный инженер. Об этом газете «Вечерний Гродно» рассказали на предприятии.


Виталию Рудзинскасу — 50 лет. На гродненское предприятие «Химволокно» он пришел в 1993 году после учебы в Саратове. Работал сначала оператором, потом начальником смены прядильного цеха, начальником участка, несколько лет руководил ткацким цехом, был начальником объединенного крутильно-ткацкого цеха. Какое-то время работал в Москве, а потом вернулся в Гродно — и в 2010-м возглавил управление технического развития ОАО «Гродно Химволокно». В 2015 году стал заместителем генерального директора ОАО «Гродно Азот» и директором филиала «Завод Химволокно». Фото: gazeta.azot.by

Слухи о том, что Рудзинскас уходит с поста директора «Химволокна», в Гродно ходили в начале февраля этого года. Тогда сообщалось, что он написал заявление об уходе по собственному желанию, а последним его работы станет 11 февраля.
Однако тогда информация не подтвердилась.

Как рассказали в приемной директора завода, последним днем работы Рудзинкаса было 4 апреля. На вопрос, по какой причине Виталий Ионасович ушел с предприятия, там ответили:

— Может, нашел новое место работы, может еще что.

На данный момент обязанности директора «Химволокна» исполняет главный инженер предприятия Николай Литвин. На прошедшем во вторник, 13 апреля, директорском оперативном совещании ОАО «Гродно Азот» Литвин поделился планами развития завода на этот год:

— Филиал в будущем году планирует увеличивать объемы производства и работать в направлении повышения заработной платы при условиях сохранения текущей конъюнктуры на рынке, комплектации персоналом и наличия сырья по себестоимости. Предприятием будет продолжена работа по оптимизации производства, — сообщает корпоративное издание «Гродненский Химик».

Кстати, сразу после выборов и последовавших за ними задержаний и волны насилия, 13 августа, именно на «Химволокне» проходила встреча рабочих с представителями местной власти, милиции и с руководством «Гродно Азота».

Рабочие требовали честного подсчета голосов и прекращения задержаний людей.

Успокаивать рабочих тогда приезжали мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно, — говорил рабочим «Химволокна» начальник милиции области Вадим Синявский.

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Теги: Гродно
 
 
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Заместитель гендиректора ОАО «Гродно Азот» - директор филиала «Завод Химволокно» Виталий Рудзинскас покинул свой пост. Это произошло 4 апреля. Сейчас обязанности...
 
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