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В Бресте - новый зампред горисполкома: кто им стал и куда ушел прошлый?

14.04.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Андрей Ильяшук стал новым зампредом Брестского горисполкома, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Александр Рогачук.


Андрей Ильяшук. Фото: Брестский Курьер

Андрей Ильяшук будет курировать строительную сферу. До назначения он работал начальником управления ЖКХ Брестского облисполкома.

Теперь уже бывший зампред Николай Якубовский займет должность главного инженера Брестского филиала «Белпочта».

 
 
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Подсказка: он раньше работал в облисполкоме и владеет английским со словарем (так написано в кадровой справке на него).
 
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