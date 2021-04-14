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В Бресте - новый зампред горисполкома: кто им стал и куда ушел прошлый?
14.04.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Андрей Ильяшук стал новым зампредом Брестского горисполкома, сообщил в
Андрей Ильяшук будет курировать строительную сферу. До назначения он работал начальником управления ЖКХ Брестского облисполкома.
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Подсказка: он раньше работал в облисполкоме и владеет английским со словарем (так написано в кадровой справке на него).
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