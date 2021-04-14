|
Олексин рассказал, почему торговал сигаретами через арабскую компанию
14.04.2021 17:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский бизнесмен Алексей Олексин рассказал, для чего при поставках табачной продукции на экспорт использует зарегистрированную в ОАЭ компанию Petrotrade.
«Белсат»
Брянские таможенники усомнились в легальности поставок. Дело в том, что обозначение с надписью «DUTY FREE ONLY» приклеено на каждой полиэтиленовой упаковке блока сигарет. Данное обозначение является бумажным и легко отделимо от упаковки без повреждения самой упаковки. На пачках сигарет обозначение «DUTY FREE ONLY» отсутствовало. В оборот продукция не была выпущена.
«Фрихаус» попыталась оспорить данное решение. В суде
Владелец «Фрихауса» Дмитрий Онюшев сказал «Белсату», что это была разовая поставка и ему удалось убедить суд в легальности сделки. Однако он не предоставил документы об этом, как и том, что белорусские сигареты были проданы через магазин duty free в Брянской области на границе с Украиной. Сейчас торговля свернута из-за пандемии.
Что касается компании Petrotrade, то она располагается в свободной экономической зоне Рас-аль-Хаймы в часе езды от Дубая. В этой зоне не платят налоги и пошлина на реэкспортированные товары. Руководитель Petrotrade — Дмитрий Олексин, сын белорусского бизнесмена Алексея Олексина. Недавно он переписал на сына часть своих активов. В том числе компанию «
— У нас плательщик акциза — производитель или импортер. Соответственно, если продаешь, то акциз при экспорте ложится на себестоимость продукции. Поэтому когда белорусская компания приобретает у белорусской компании любой подакцизный товар и экспортирует его, акциз идет на себестоимость. То есть увеличивается стоимость товара при экспорте, — сказал Олексин «
Согласно экспортно-импортной базе данных «
Алексей Олексин все разговоры о контрабанде отверг, как не имеющие фактологических оснований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В июле 2019 года Petrotrade поставила российской компании «Фрихаус» целую фуру сигарет «Фэст», «Credo» и «NZ», производящих на гродненской табачной фабрике «Неман». Брянские...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)