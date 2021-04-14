Винный кризис: сильные морозы повредили большую часть виноградников Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Одна из самых крупных экспортных отраслей Франции терпит огромные финансовые потери после того, как в начале апреля сильные морозы повредили виноградники по всей стране.

Как сообщает Европейский комитет винных компаний, заморозки затронули 80% виноградников в самых богатых на урожай регионах – Бордо, Бургундии, Шампани, долинах Прованс и Луары, передает CNN .

"Это приведет к потере урожая от 25% до 50%", – сообщили в организации.

Премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что некоторые регионы, скорее всего, потеряют весь урожай.

А президент Эммануэль Маккрон написал в своем Twitter-аккаунте слова поддержки фермерам: "Я хочу сказать вам, что мы полностью поддерживаем эту борьбу. Держитесь! Мы рядом с вами и останемся с вами!"

Разрушительные заморозки

Морозы во французских долинах оказались одними из самых сильных за последние 30 лет. Температура в регионе Шампань упала с 26 градусов по Цельсию до минус 6 менее чем за неделю.

Заморозки стали особо разрушительными еще по той причине, что в конце марта во Франции установилась аномально теплая погода, которая способствовала активному росту лозы.

Синоптики прогнозируют еще одно резкое похолодание в ближайшие дни. Виноделы усиленно жгут костры в долинах, чтобы дым ослабил действие морозов.

Власти же готовятся поддержать виноделов налоговыми льготами и дотациями. Кризис усугубляется еще и по причине слабых продаж напитков на ключевых международных рынках в 2020 году из-за пандемии и краха туризма.

По данным Федерации экспортеров вина и спиртных напитков Франции, экспорт вин и крепкого спиртного упал в 2020 году почти на 14% до 12,1 миллиарда евро, при этом продажи в США упали на 18%. Именно США являются основными покупателями французского вина.

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