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Минск и Баку будут совместно продавать белорусские нефтепродукты
14.04.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Концерн "Белнефтехим" договорился с азербайджанской госкомпанией SOCAR о совместной реализации произведенных в Беларуси нефтепродуктов, сообщает пресс-служба концерна.
В сообщении говорится, что "Белнефтехим" и SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании, подписи под документом в присутствии глав двух государств поставили руководители белорусского и азербайджанского концернов.
В документе говорится о сотрудничестве в части продажи произведенных в Беларуси нефтепродуктов, в том числе совместно с белорусскими экспортерами, взаимодействие по реализации совместных инвестпроектов, а также сотрудничество в реализации SOCAR нефтепродуктов на внутреннем рынке Беларуси.
Главная задача меморандума - улучшить сотрудничества в сфере поставок азербайджанской нефти в Беларусь, а также активизировать контакты между производителями и потребителями углеводородов двух стран. Предусмотрен и технический аудит на белорусских нефтеперерабатывающих заводах со стороны компании SOCAR для повышения эффективности работы.
Сколько Минск купит азербайджанской нефти
Минск планирует купить в 2021 году миллион тонн нефти в Азербайджане, сообщил посол Беларуси Андрей Равков. На апрель уже поставлено более половины объемов – около 270 тысяч тонн.
По словам Равкова, готовится к разгрузке танкер с 90 тысячами тонн бакинской нефти.
В 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь примерно 800 тысяч тонн нефти.
В Беларуси два нефтеперерабатывающих завода, которые совокупно могут перерабатывать до 18 миллионов тонн нефти в год. Технически отечественные НПЗ заточены на перегонку преимущественно российской нефти марки Urals.
Визит Лукашенко в Баку
Белорусский президент прибыл в столицу Азербайджана накануне, 13 апреля. В этот же день сразу после приземления он направился в резиденцию Ильхама Алиева, где встретился со своим азербайджанским коллегой.
Сегодня по итогам встреч в узком и широком составах было пописано несколько документов. Помимо меморандума о взаимопонимании между концерном "Белнефтехим" и компанией SOCAR, были подписаны документы о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Агентством пищевой безопасности Азербайджана о сотрудничестве в области ветеринарии, между министерствами энергетики о взаимопонимании по вопросам сотрудничества, между Национальным агентством по туризму Беларуси и Государственным агентством по туризму Азербайджана.
Предыдущий раз Лукашенко посещал Баку пять лет назад - в 2016 году. А последний раз лидеры двух стран встречались в ноябре 2018 года, когда Ильхам Алиев прилетал в Минск.
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Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, документ также предусматривает увеличение поставок азербайджанской нефти в Беларусь.
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