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На филиале "Гродно Азот" заводе Химволокно уволился директор

14.04.2021 18:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 14 апр – Sputnik. Руководитель филиала "Гродно Азот" "Завода Химволокно" Виталий Рудзинскас в начале апреля уволился с поста, который он занимал более пяти лет. Сейчас должность вакантна.

О том, что заместитель гендиректора – директор филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" Виталий Рудзинскас покинул данный пост, Sputnik подтвердили на предприятии. С 5 апреля он больше не занимает эту должность. У работников завода есть информация, что Рудзинскас ушел по собственному желанию, не был уволен по статье. Его отсутствие рабочие заметили уже в марте.

Скорее всего, в марте он отбывал отпуск, так как в конце февраля Рудзинскас еще присутствовал на рабочих совещания. А в марте уже был назначен временно исполняющий обязанности директора "Завода Химволокно" – главный инженер завода Николай Литвин. Именно его сейчас называют одним из вероятных кандидатов на вакантную должность директора завода Химволокно.

Виталий Рудзинскас занимал должность заместителя гендиректора – руководителя филиала "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот" с августа 2015 года. Он окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты по специальности "Химия и технология органического синтеза". На предприятии работал с 1993 года и прошел путь от простого оператора до директора. В разное время с 1993 по 2003 годы занимал должности начальника смены, участка, цеха, затем какое-то время работал в Москве, а с 2010 года занимал пост руководителя управления технического развития завода.

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Теги: Гродно
 
 
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Слухи о том, что руководитель "Завода Химволокно" Виталий Рудзинскас собирается покинуть пост, появились в начале февраля.
 
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