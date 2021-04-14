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Работа экономики: предварительные оценки I квартала
14.04.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусская экономика в зеленой зоне. Предварительные оценки итогов I квартала сегодня озвучили в Минэкономики. Окончательные данные, как ожидается, на будущей неделе представит Белстат. Предварительно ВВП сложился в диапазоне 0,6-0,8 %. Динамика невысока, отметили в министерстве, но в нынешних условиях такой результат дорогого стоит. Наибольший вклад в рост экономики вносит промышленность: производство за квартал выросло на 9 %.
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Белорусская экономика в зеленой зоне. Предварительные оценки итогов I квартала сегодня озвучили в Минэкономики. Окончательные данные, как ожидается, на будущей...
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