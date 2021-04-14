Работа экономики: предварительные оценки I квартала

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Белорусская экономика в зеленой зоне. Предварительные оценки итогов I квартала сегодня озвучили в Минэкономики. Окончательные данные, как ожидается, на будущей неделе представит Белстат. Предварительно ВВП сложился в диапазоне 0,6-0,8 %. Динамика невысока, отметили в министерстве, но в нынешних условиях такой результат дорогого стоит. Наибольший вклад в рост экономики вносит промышленность: производство за квартал выросло на 9 %.



Инфляция по итогам квартала вышла за рамки прогноза - 8,5 %. Но к концу года ожидается ее замедление. В этой связи в Минэкономики заявили, что пока не планируют пересматривать прогноз.