«Нацбанк показал, что рычаги у него остаются». Что означает повышение ставки рефинансирования

Источник материала: Tut.by

Нацбанк повысил ставку рефинансирования с 7,75 до 8,5% годовых. Решение принято с задержкой после очевидного ускорения инфляции и выглядит компромиссным, значит, оно не сгладит некоторые уже запущенные высокой инфляцией последствия. Но это лучше, чем при нынешних условиях не повышать ставку вообще, отмечают экономисты.





Решение по ставке рефинансирования — запоздалое

После того как в период заметно ускорившейся инфляции Нацбанк сначала отложил решение по ставке рефинансирования, а спустя месяц не стал ее повышать , эксперты указывали на неоднозначность такого решения, отмечая, что размер ставки ниже уровня инфляции, которая на тот момент в годовом выражении достигла 8,7%, в основном работает на интересы закредитованных предприятий госсектора. Однако непринятие тогда эффективной меры по сдерживанию инфляции было невыгодно ни бизнесу, ни банкам, ни гражданам.

Принятое 14 апреля решение о повышении ставки рефинансирования экономисты оценивают как запоздалое, из-за чего оно не сможет полностью сгладить наступившие последствия ускорившейся до этого инфляции и растущих инфляционных ожиданий. Принятие решения сейчас — это реакция на уже произошедшие диспропорции вместо превентивных мер, которые позволили бы предотвратить возможные видимые угрозы с точки зрения инфляции, считает старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук. Значит, инфляционный риск остается в подвешенном состоянии.

— Очевидно, что повышать ставку надо было раньше, когда пошел сильный взлет инфляции. Если не в конце прошлого года, то хотя бы в начале нынешнего. Поэтому решение, можно сказать, запоздалое, — соглашается старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

С другой стороны, ставка рефинансирования, даже будучи наиболее быстрым и эффективным способом управлять инфляцией, отошла на второй план, Нацбанк активнее использует возможность регулировать объем денежной массы в банковском секторе, отмечает эксперт BEROC.

— Этим подрываются долгосрочные, более рациональные и надежные механизмы стабилизации инфляционных ожиданий и инфляции. Но если относиться к этой изменившейся логике действий как к данности, может, такого повышения ставки будет достаточно для обуздания инфляции на некоторую перспективу, — считает Дмитрий Крук.

Нацбанк показал сохранение самостоятельности

Сейчас Нацбанк фактически сравнял ставку рефинансирования с размером годовой инфляции по итогам марта — 8,5%.

— Думаю, обоснование будет в том, что такой уровень ставки нейтрализует основные диспропорции с точки зрения инфляции, а оставшиеся будут сглаживаться ручным манипулированием объема денежного предложения, — говорит Дмитрий Крук. — Если же к ставке подходить, ориентируясь на уровень инфляционных ожиданий, можно было бы говорить, что она имеет основания быть еще выше. Если бы доминировала такая логика, то с точки зрения перспектив инфляции и ее ограничения это было бы наилучшим подходом.

— Для того чтобы инфляцию победить, развернуть в сторону снижения, хорошо бы иметь ставки заметно выше ее уровня, около 10%. Но я далек от мысли, что Нацбанк этого не понимает. Скорее всего, после того как было принято решение, что ему можно поднять ставку, пошел диалог — на сколько. Поэтому повышение на 0,75 процентного пункта — это результат компромисса, — говорит Вадим Иосуб.

Иными словами, рост ставки рефинансирования эксперты называют недостаточным для эффективного удержания инфляции, однако в самом факте ее изменения видят положительную сторону. Во-первых, недостаточное повышение ставки все же лучше, чем ее совсем не повышать при сложившемся уровне инфляции. Во-вторых, само это решение показало, что Нацбанк все еще имеет возможность принимать решения, касающиеся своей сферы влияния.

— После того как на двух предыдущих заседаниях ставку не поднимали, пошли разговоры о том, что Нацбанк несамостоятелен в своих решениях, что у него забрали рычаги влияния на денежно-кредитную политику, и самый основной из них — ставку рефинансирования. А разговоры об утрате Нацбанком независимости сильно влияют на инфляционные и девальвационные ожидания. Потенциально это могло повлиять и на страновой рейтинг. [Повысив ставку] Нацбанк показал, что какие-то рычаги у него остаются, — объясняет старший аналитик «Альпари Евразия».