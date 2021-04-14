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«Транснефть» привлекла власти России для решения вопроса с «дочкой» в Беларуси
14.04.2021 18:55 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к правительству России за помощью в урегулировании вопроса с дочерним белорусским предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев,
Ситуация началась с того, что за 2021 год белорусская сторона практически в три раза (с 18% до 50%) увеличила ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Помимо этого Минск ввел экологический налог.
В феврале текущего года «Запад-Транснефтепродукт»
«Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России», - заявил Николай Токарев.
Глава «Транснефти» говорит, что в компании не видят позитива в развитии ситуации с белорусской стороной.
«Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избранно в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести», - продолжил Токарев.
Отметим, предприятие «Запад-Транснефтепродукт» занимается транспортировкой светлых нефтепродуктов российских и белорусских НПЗ в сторону Украины и Латвии.
Напомним, проблемы в нефтяной отрасли у России и Беларуси возникают не первый раз. В 2019 году в Беларусь с российской стороны
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Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к правительству России за помощью в урегулировании вопроса с дочерним белорусским предприятием...
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