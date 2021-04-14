«Транснефть» привлекла власти России для решения вопроса с «дочкой» в Беларуси

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к правительству России за помощью в урегулировании вопроса с дочерним белорусским предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев, передает ТАСС.

Ситуация началась с того, что за 2021 год белорусская сторона практически в три раза (с 18% до 50%) увеличила ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Помимо этого Минск ввел экологический налог.

В феврале текущего года «Запад-Транснефтепродукт» заявил , что увеличение налогов является предпосылками банкротства и дальнейшей национализации предприятия, экономические факторы и активизация контрольно-надзорных органов могут привести к приостановке деятельности организации.

«Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России», - заявил Николай Токарев.

Глава «Транснефти» говорит, что в компании не видят позитива в развитии ситуации с белорусской стороной.

«Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избранно в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести», - продолжил Токарев.

Отметим, предприятие «Запад-Транснефтепродукт» занимается транспортировкой светлых нефтепродуктов российских и белорусских НПЗ в сторону Украины и Латвии.