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«Транснефть» привлекла власти России для решения вопроса с «дочкой» в Беларуси

14.04.2021 18:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к правительству России за помощью в урегулировании вопроса с дочерним белорусским предприятием «Запад-Транснефтепродукт». Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токаревпередает ТАСС.

Ситуация началась с того, что за 2021 год белорусская сторона практически в три раза (с 18% до 50%) увеличила ставку налога на прибыль для предприятий, занимающихся транзитом российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси. Помимо этого Минск ввел экологический налог.

В феврале текущего года «Запад-Транснефтепродукт» заявил, что увеличение налогов является предпосылками банкротства и дальнейшей национализации предприятия, экономические факторы и активизация контрольно-надзорных органов могут привести к приостановке деятельности организации.

«Переговоры по этому поводу давно идут. К сожалению, позитива очень мало. Я думаю, тут уже решать на другом уровне этот вопрос придется. К сожалению, ситуация усугубилась. По этому вопросу мы обратились в правительство России», - заявил Николай Токарев.

Глава «Транснефти» говорит, что в компании не видят позитива в развитии ситуации с белорусской стороной.

«Наши партнеры в Беларуси особо и не скрывают, что наше предприятие избранно в качестве мальчика для битья - вы нам НДПИ, а мы вам проблемы с этим предприятием. Пусть это останется на их совести», - продолжил Токарев.

Отметим, предприятие «Запад-Транснефтепродукт» занимается транспортировкой светлых нефтепродуктов российских и белорусских НПЗ в сторону Украины и Латвии.

Напомним, проблемы в нефтяной отрасли у России и Беларуси возникают не первый раз. В 2019 году в Беларусь с российской стороны начала поступать загрязненная хлором нефть, что привело к значительным убыткам (позже белорусская сторона оценила их в 100 миллионов долларов). В результате Беларусь тогда полностью прекратила транзит российской нефти через свой нефтепровод, поскольку принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии, а Россия, со своей стороны, признала проблему, рассказала, что вброс хлора был спланированным и возбудила уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская трубопроводная монополия «Транснефть» обратилась к правительству России за помощью в урегулировании вопроса с дочерним белорусским предприятием...
 
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