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Проблемные вопросы развития крупных городов обсудили на базе Минэкономики

14.04.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Проблемные вопросы развития городов с населением 80 тысяч человек и более обсуждали сегодня на базе Минэкономики. В перспективе драйверы экономики Беларуси пока дают для бюджета недостаточный выхлоп. Как исправить ситуацию, обсуждали представители профильных ведомств, парламентарии и, конечно, местные власти. Один из акцентов в программе на пятилетку - создание высокотехнологичных предприятий, а для этого нужно привлекать инвесторов. В этой сфере также планируют задействовать малый и средний бизнес. Всего в Беларуси 11 крупных городов с населением более 80 тысяч человек.

 
 
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Проблемные вопросы развития городов с населением 80 тысяч человек и более обсуждали сегодня на базе Минэкономики. В перспективе драйверы экономики Беларуси пока...
 
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