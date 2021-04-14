Проблемные вопросы развития крупных городов обсудили на базе Минэкономики

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Проблемные вопросы развития городов с населением 80 тысяч человек и более обсуждали сегодня на базе Минэкономики. В перспективе драйверы экономики Беларуси пока дают для бюджета недостаточный выхлоп. Как исправить ситуацию, обсуждали представители профильных ведомств, парламентарии и, конечно, местные власти. Один из акцентов в программе на пятилетку - создание высокотехнологичных предприятий, а для этого нужно привлекать инвесторов. В этой сфере также планируют задействовать малый и средний бизнес. Всего в Беларуси 11 крупных городов с населением более 80 тысяч человек.