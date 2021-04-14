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Лукашенко пообещал рассказать «много интересного» об Алиеве и Карабахе, когда перестанет быть президентом
15.04.2021 06:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, находясь в Баку,
— Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко.
Тогда, заявил Лукашенко, армянское руководство от предложения Азербайджана отказалось. Он также признался, что впервые говорит об этом публично.
Лукашенко поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории». И заявил, что хочет отметить «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы».
Ильхам Алиев
Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Тогда Азербайджан и Армения возложили друг на друга ответственность за эскалацию в регионе. После этого власти обеих стран, а также Нагорного Карабаха ввели военное положение.
В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина
Подписание мирного соглашения
Пашинян
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Лукашенко пообещал рассказать «много интересного» об Алиеве и Карабахе, когда перестанет быть президентом
Тогда, заявил Лукашенко, армянское руководство от предложения Азербайджана отказалось. Он также признался, что впервые говорит об этом публично.
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