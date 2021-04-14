Лукашенко пообещал рассказать «много интересного» об Алиеве и Карабахе, когда перестанет быть президентом

Источник материала: Tut.by

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был готов многое сделать, чтобы мирно разрешить конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, находясь в Баку, заявил Лукашенко , пообещав, когда перестанет быть президентом, рассказать «много чего хорошего». Сюжет был показан в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: president.gov.by

— Я, конечно, когда не стану президентом, много чего расскажу хорошего о том, что Ильхам Гейдарович предлагал армянскому народу и руководителям Армении для того, чтобы урегулировать этот конфликт. Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению (когда за сто долларов была нефть)… Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить. Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — рассказал Лукашенко.

Тогда, заявил Лукашенко, армянское руководство от предложения Азербайджана отказалось. Он также признался, что впервые говорит об этом публично.

Лукашенко поздравил народы Армении и Азербайджана «с окончанием этого печального периода в их истории». И заявил, что хочет отметить «величайшую роль» Алиева «в решении этой проблемы».

Ильхам Алиев отметил , что на протяжении почти тридцати лет Азербайджан пытался решить карабахский вопрос мирным путем и то что он был решен военно-политическим путем — вина армянской стороны.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Тогда Азербайджан и Армения возложили друг на друга ответственность за эскалацию в регионе. После этого власти обеих стран, а также Нагорного Карабаха ввели военное положение.

В ночь на 10 ноября премьер Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев при посредничестве Владимира Путина договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соглашение также предусматривало вывод армянских подразделений из нескольких районов и размещение российского миротворческого контингента для сохранения стабильности в регионе.

Подписание мирного соглашения вызвало ликование в Азербайджане и массовые протесты в Армении. Сразу после принятия мирного соглашения по Карабаху в Ереване начались митинги с участием оппозиции, потребовавшей немедленной отставки премьер-министра страны и продолжения войны.

Пашинян заявил , что готов уйти в отставку после проведения досрочных выборов.