|
В Москве на выставке "Продэкспо" представлена обновленная линейка продуктов от компании "Беллакт"
15.04.2021 06:31 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБолее 70 белорусских компаний представлены на международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве. На форум свою обновленную линейку продуктов привезла и компания "Беллакт" - от детского питания для грудничков до полезных завтраков для взрослых. Над новой формулой сухих смесей для самых маленьких работали два года, и теперь по составу они полностью соответствуют материнскому грудному молоку. Также позаботились и о дошкольниках и школьниках. Вкусные венские вафли с творогом и различными наполнителями подарят энергию на целый день. Сегодня главная цель компании - здоровое питание. На место фастфуда пришли полезные завтраки.
Александр Яроцкий, гендиректор ОАО "Беллакт": "Мы создали достаточно полезный продукт, как когда-то наши бабушки или матери варили, - крупа на молоке. Новые виды, популярные сейчас: булгур, киноа без добавления сахара. Это попытка приобщить людей к более здоровому питанию".
Основа экспорта компании "Беллакт" - это цельное и сухое обезжиренное молоко. 50 процентов идет в Российскую Федерацию, остальная половина - в страны Латинской Америки и Персидского залива, Азию и Африку. Годовая прибыль от экспорта составляет около 60 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 70 белорусских компаний представлены на международной выставке продуктов питания "Продэкспо" в Москве. На форум свою обновленную линейку продуктов привезла...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)