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Алиев: Азербайджан будет расширять сотрудничество с Беларусью в энергетике

15.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Азербайджан нацелен на расширение сотрудничества с Беларусью в сфере поставок нефти, заявил президент Ильхам Алиев по итогам переговоров со своим с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее белорусский посол Андрей Равков сообщил, что в текущем году из Азербайджана будет поставлен 1 миллион тонн черного золота. В предыдущем году поставки составили 800 тысяч тонн.

"В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок", - сказал президент Азербайджана в эфире AzTV.

© Sputnik / Илья Наймушин
Минск и Баку будут совместно продавать белорусские нефтепродукты

По словам Ильхама Алиева, маршрут поставок был протестирован, а проект сотрудничества является выгодным для Азербайджана и Беларуси.

"Мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере, а также рассмотреть вопросы расширения сотрудничества именно в энергетической сфере. То есть не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ", - уточнил азербайджанский лидер в эфире государственного телеканала.

Сегодня в рамках визита белорусского лидера в Баку по видеоконференцсвязи состоялось подписание меморандума между концерном "Белнефтехим" с азербайджанской госкомпанией SOCAR о совместной реализации произведенных в республике нефтепродуктов.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти двух стран договорились о совместной реализации нефтепродуктов, двусторонний меморандум также подразумевает увеличение поставок сырья на белорусские...
 
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