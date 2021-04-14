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Алиев: Азербайджан будет расширять сотрудничество с Беларусью в энергетике
15.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Азербайджан нацелен на расширение сотрудничества с Беларусью в сфере поставок нефти, заявил президент Ильхам Алиев по итогам переговоров со своим с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ранее белорусский посол Андрей Равков сообщил, что в текущем году из Азербайджана
"В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок", - сказал президент Азербайджана в эфире AzTV.
© Sputnik / Илья Наймушин
По словам Ильхама Алиева, маршрут поставок был протестирован, а проект сотрудничества является выгодным для Азербайджана и Беларуси.
"Мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере, а также рассмотреть вопросы расширения сотрудничества именно в энергетической сфере. То есть не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ", - уточнил азербайджанский лидер в эфире государственного телеканала.
Сегодня в рамках визита белорусского лидера в Баку по видеоконференцсвязи состоялось подписание меморандума между концерном "Белнефтехим" с азербайджанской госкомпанией SOCAR о совместной реализации произведенных в республике нефтепродуктов.
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Власти двух стран договорились о совместной реализации нефтепродуктов, двусторонний меморандум также подразумевает увеличение поставок сырья на белорусские...
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