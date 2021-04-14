Алиев: Азербайджан будет расширять сотрудничество с Беларусью в энергетике

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Азербайджан нацелен на расширение сотрудничества с Беларусью в сфере поставок нефти, заявил президент Ильхам Алиев по итогам переговоров со своим с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Ранее белорусский посол Андрей Равков сообщил, что в текущем году из Азербайджана будет поставлен 1 миллион тонн черного золота . В предыдущем году поставки составили 800 тысяч тонн.

"В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок", - сказал президент Азербайджана в эфире AzTV.

По словам Ильхама Алиева, маршрут поставок был протестирован, а проект сотрудничества является выгодным для Азербайджана и Беларуси.

"Мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере, а также рассмотреть вопросы расширения сотрудничества именно в энергетической сфере. То есть не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ", - уточнил азербайджанский лидер в эфире государственного телеканала.

Сегодня в рамках визита белорусского лидера в Баку по видеоконференцсвязи состоялось подписание меморандума между концерном "Белнефтехим" с азербайджанской госкомпанией SOCAR о совместной реализации произведенных в республике нефтепродуктов.