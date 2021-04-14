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Цены на нефть растут после выхода статистики по запасам в США

15.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Стоимость нефти начала увеличиваться после опубликования данных о запасах сырья министерством энергетики Соединенных Штатов, о чем свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:26 (по минскому времени) цена июньских фьючерсов на марку Brent росла на 4,7%, до 66,66 доллара, а майских фьючерсов на техасскую марку WTI - на 5,02%, до 63,2 доллара за баррель.

Американская статистика по запасам нефти опровергла ожидания экспертов, рассчитывавших на их снижение. Коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю снизились на 5,9 миллиона баррелей до отметки в 492,4 миллиона баррелей. Аналитики считали, что этот показатель сократится всего на 2,9 миллиона баррелей.

Ранее в Беларуси власти отчитались об открытии третьего месторождения нефти с начала года. В течение года планируется добыть 1 миллион 730 тысяч тонн нефти на всех работающих в республике скважинах.

 
Теги: Минск
 
 
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