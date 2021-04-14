|
Цены на нефть растут после выхода статистики по запасам в США
15.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 апр – Sputnik. Стоимость нефти начала увеличиваться после опубликования данных о запасах сырья министерством энергетики Соединенных Штатов, о чем свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19:26 (по минскому времени) цена июньских фьючерсов на марку Brent росла на 4,7%, до 66,66 доллара, а майских фьючерсов на техасскую марку WTI - на 5,02%, до 63,2 доллара за баррель.
Американская статистика по запасам нефти опровергла ожидания экспертов, рассчитывавших на их снижение. Коммерческие запасы нефти за прошедшую неделю снизились на 5,9 миллиона баррелей до отметки в 492,4 миллиона баррелей. Аналитики считали, что этот показатель сократится всего на 2,9 миллиона баррелей.
Ранее в Беларуси власти отчитались
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рекордное сокращение коммерческих запасов черного золота в Соединенных Штатах вопреки оценкам экспертов отразилось на котировках на бирже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)