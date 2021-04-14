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В Беларуси в десятый раз подорожал бензин, власти считают это сдерживанием

15.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 апр – Sputnik. Общественно-консультативный совет поддержал ценовую политику "Белнефтехима", сообщает пресс-службе концерна.

Ранее в понедельник стало известно, что цены на автомобильное топливо по всей стране увеличатся на копейку уже в десятый раз с начала года.

Сегодня состоялось заседание консультативного совета по развитию предпринимательства при концерне с участием представителей МАРТ, парламента, БИСИ, Белхимпрофсоюза, БелАПП и бизнеса.

В официальном сообщении говорится, что в ходе работы особое внимание было уделено ценовому регулированию на белорусском рынке, тому, как на стоимость влияют внешние факторы и в целом политика концерна, который является регулятором цен на нефтепродукты.

"Участники отметили, что отечественный рынок топлива имеет признаки насыщенности и защищенности от шоковых колебаний на внешних контурах рынка нефти и нефтепродуктов", - отметили в "Белнефтехиме".

При этом все участники общественно-консультативного совета назвали усилия по сдерживанию роста цен на топливо в Беларуси эффективными. Скачки стоимости на нефть и нефтепродукты не смогли оказать негативного влияния на отечественный рынок.

"Тактика определения верхних показателей розничных цен на топливо, применяемая регулятором, является действенным сдерживающим фактором для ценовой эскалации в этом секторе экономики", - отметили в пресс-службе. В этой связи совет предложил оставить работающую систему без изменений.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобильное топливо в республике дорожает каждый раз на копейку, что чиновники считают эффективной мерой по сдерживанию роста цен.
 
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