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Доступ к госзакупкам на территории России открыт для белорусских производителей

15.04.2021 16:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Для нас это новые экспортные контракты. В первую очередь возможности открытых тендеров представляются предприятиям машиностроения и легкой промышленности. Они могут подавать заявки на аукцион и в случае выигрыша  получить большие заказы. 

Тут главное - грамотное бизнес-предложение, гарантии и конкурентная цена. Светлана Лукьянюк подсчитала прибыль вместе с белорусскими производителями. 

Госзакупки - это и новый автопарк, и обновление сельхозорганизаций. Как говорит председатель БелТПП, от канцелярских скрепок до постройки стадиона. Главное - это всегда крупный заказ и гарантированная оплата в срок.  Плюс - если предприятие участвует в госзакупках и у него качественная продукция и конкурентоспособная цена, ему не надо тратить деньги на рекламу, поэтому есть очень  хорошая возможность  заявить о себе и выгодно продать товар.

Плюс для наших производителей, что рынок России  им хорошо знаком. Тех же тракторов в прошлом году продали в регионы страны-соседки 60%  от выпущенного объема. У многих хорошая дилерская сеть, торговые дома и сервисные центры. Препятствием в прошлом году стали новые правила игры, когда  в госзакупках России мог участвовать тот  товар, в котором велика доля именно российских комплектующих. Но после локализацию смягчили до "пятерки" ЕАЭС.

Могилевлифтмаш нацелен на обновление лифтовых кабин в российских домах. Тем более, у многих сроки эксплуатации поджимают. Качество и цена белорусских кабин позволяют конкурировать и выигрывать аукционы.

Сейчас в реестре госзакупок 47 наших предприятий. За прошлый год 28 предприятий получили сертификат. В этом году к ним присоединились еще 19. И этот список открыт. И работа очень скрупулезная. 

Цель - обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС, а также сформировать стимулы для промышленной кооперации в рамках "пятерки", повышения уровня локализации производств и привлечения инвестиций. 

 
 
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Для нас это новые экспортные контракты. В первую очередь возможности открытых тендеров представляются предприятиям машиностроения и легкой промышленности. Они...
 
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