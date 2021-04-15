Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за $49,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

Отметим, что место не только красивое, но и плодородное – продавец обещает хорошую рыбалку, охоту, ягоды, грибы и завидный огород.

– Рыбалка на «Сорочанских озерах» может получиться одной из самых увлекательных: поймать щуку, леща, густеру, уклейку, жереха, толстолобика, карася, амура, язь, плотву и еще с десяток разных видов рыб в этих водах не составит труда. Это настоящий рай для любителей посидеть с удочкой на берегу или «бросить якорь» посреди мягкой тишины озера.