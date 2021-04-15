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Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за $49,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

15.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Объект дня – дом на берегу республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озёра». 18 километров озер, дремучие леса, крутые каньоны и 77 метров собственного пляжа. Показываем, что можно купить за $49,5 тысячи.

Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

Деревня Малое Туровье расположена на берегу республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озёра». Водоемы соединены друг с другом протоками, образуя водную нить длиной в 18 километров. Заказник считается одним из самых красивых и чистых мест Беларуси. Здесь обитают более двухсот видов животных, десятка два из которых занесены в Красную книгу. До Минска отсюда 180 километров, до Вильнюса – 70. Показываем, где находится эта красота.

Расположение – главная «фишка» объекта. 24 сотки земли находятся на первой береговой линии озера Туровейское: рядом вековые деревья, живописная природа и всего несколько домов. Со слов собственника, постоянных жителей в деревне нет, а новых соседей не появится, так как выделение участков в заказнике уже запрещено. По сути, это хутор.

Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД
Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД
Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

Площадь участка – 24 сотки. На территории есть дом, баня и сарай. Рядом небольшой пруд глубиной в два метра, который можно сделать проточным (поблизости находится родник). Из коммуникаций здесь есть электричество, вода – из колодца, отопление печное. При желании, в долгосрочную аренду можно взять еще 20 соток земли. Недвижимость не впечатляет архитектурой и новизной, но потенциал места ощутим.

Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД
Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД
Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД
Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

Отметим, что место не только красивое, но и плодородное – продавец обещает хорошую рыбалку, охоту, ягоды, грибы и завидный огород.

– Рыбалка на «Сорочанских озерах» может получиться одной из самых увлекательных: поймать щуку, леща, густеру, уклейку, жереха, толстолобика, карася, амура, язь, плотву и еще с десяток разных видов рыб в этих водах не составит труда. Это настоящий рай для любителей посидеть с удочкой на берегу или «бросить якорь» посреди мягкой тишины озера.

Собственный пляж и никаких соседей. Посмотрите, какой дом можно купить за ,5 тысячи в двух часах езды от МКАД

Всю эту красоту можно купить по цене столичной «однушки» – за $49,5 тысячи.

 
Теги: Минск
 
 
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Объект дня – дом на берегу республиканского ландшафтного заказника «Сорочанские озёра». 18 километров озер, дремучие леса, крутые каньоны и 77 метров собственного...
 
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