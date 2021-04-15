В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - $2761

Начальная стоимость лота - 621.250 рублей (235.046 по курсу Нацбанка). В качестве обременения выступает аренда и ограничения прав на недвижимое имущество, установленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение 30 календарных дней со дня приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием для признания сделки недействительной.