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В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - $2761

15.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На сайте Центра промышленной оценки на аукцион выставили административно-торговое помещение в самом центре Минска на улице Старовиленской. Квадратный метр обойдется в 7.308 рублей ($2.761 по курсу Нацбанка).

В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61

Помещение расположено по адресу ул. Старовиленская 6-1, на первом этаже трехэтажного дома. Площадь объекта, который выставили на аукцион, - 85,1 квадратного метра. Само здание находится на берегу реки Свислочь.

В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61
В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61

Начальная стоимость лота - 621.250 рублей (235.046 по курсу Нацбанка). В качестве обременения выступает аренда и ограничения прав на недвижимое имущество, установленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение 30 календарных дней со дня приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием для признания сделки недействительной.

В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61
В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61

Дата проведения торгов: 26.04.2021 года.

Продавцом выступает ООО «Тровиль». Компания банкротом не является, но у нее на торги выставлено еще одно помещение на улице Гамарника.

В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - 61

 
Теги: Минск
 
 
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На сайте Центра промышленной оценки на аукцион выставили административно-торговое помещение в самом центре Минска на улице Старовиленской. Квадратный метр...
 
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