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В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - $2761
15.04.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте Центра промышленной оценки на аукцион
Начальная стоимость лота - 621.250 рублей (235.046 по курсу Нацбанка). В качестве обременения выступает аренда и ограничения прав на недвижимое имущество, установленные в связи с присвоением ему статуса памятника историко-культурного наследия. Новый собственник материальной историко-культурной ценности обязан в течение 30 календарных дней со дня приобретения права собственности подписать охранное обязательство. Невыполнение этого требования является основанием для признания сделки недействительной.
Дата проведения торгов: 26.04.2021 года.
Продавцом выступает ООО «Тровиль». Компания банкротом не является, но у нее на торги выставлено
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В историческом центре Минска на улице Старовиленской продается торговое помещение. Квадратный метр - $2761
На сайте Центра промышленной оценки на аукцион выставили административно-торговое помещение в самом центре Минска на улице Старовиленской. Квадратный метр...
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