«Есть ребенок-инвалид, но в субсидии на жилье отказано». Юрист рассказал почему

Источник материала: realt.by

Как перевести жилую недвижимость в нежилой фонд? Можно ли продать участок без строения? Почему исполком отказывает в субсидии? Ответы на эти и другие вопросы – в подборке Realt.by. Напомним, получить бесплатную online-консультацию экспертов рынка можно в рубрике « Вопрос-Ответ» .

Вопрос: «Наша семья состоит из 4 человек. Есть ребенок с группой инвалидности. Мы стоим на очереди в этой категории. Пришло письмо из исполкома на долевое строительство каркасного дома. Будет направление из исполкома. Но нам отказывают в субсидии. Наша льгота только, что цена метра льготная. А многодетным в этом же доме дают субсидию. Подскажите правомерно ли это? По закону нам тоже ведь должны предоставить?»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Действительно, по общим основаниям, если строительство жилого помещения осуществляется с использованием кредитов, выдаваемых банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается (погашается) гражданами за счет субсидий, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», то граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах) указанные в подпункте 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» имеют право на получение субсидии на уплату части процентов.

В подпункте 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений», перечислены категории граждан, имеющие право на получение субсидии на погашение основного долга совместно с получением субсидии на уплату части процентов.

В частности малообеспеченные граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах), из числа граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы имеют право на получение субсидии на уплату части процентов и на получение субсидии на погашение основного долга совместно с получением субсидии на уплату части процентов.

При этом следует помнить, что субсидия предоставляется гражданам, осуществляющим строительство жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Министерством архитектуры и строительства, а также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.

Перечень проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств установлен постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 19 «Об установлении перечня проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств».

Однако граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий вправе направлять на строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах, возводимых в индивидуальном исполнении (под многоквартирными жилыми домами, возводимыми в индивидуальном исполнении, понимаются многоквартирные жилые дома, строящиеся без применения конструкций крупнопанельного домостроения, а также иных проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств).

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2019 г. № 465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в г. Минске», при строительстве жилых помещений в Минске оказание государственной финансовой поддержки в домах, возводимых в индивидуальном исполнении (так называемых домах индивидуальных серий (проектов)) возможно только многодетным семьям, направленным на строительство в порядке установленной для этого очередности.

Соответственно, если Вас направляют на строительство жилого помещения в многоквартирном жилом доме, возводимом в индивидуальном исполнении, то рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидируемого кредита, хоть Ваша семья и относится к категории граждан, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы, Вы не сможете.

Узнать на каких условиях строится многоквартирный жилой дом, например, многоквартирный жилой дом, строится в соответствии с перечнем проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 19 «Об установлении перечня проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств» или строительство многоквартирного жилого дома, осуществляется в индивидуальном исполнении в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2019 г. № 465 «О мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в г. Минске» и т.д.) - Вы можете, ознакомившись с проектной декларацией на данный дом, либо обратиться в письменном виде за разъяснением в Ваш местный исполнительный комитет

Если многоквартирный жилой дом, строится в индивидуальном исполнении, то Вам придется решать либо соглашаться на те условия что есть, либо если не тяните отказаться в установленном порядке от вступления в организацию застройщиков и ждать следующего предложения.

Единственное следует помнить, что граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в случае отказов (не менее трех в течение календарного года) от предлагаемых в установленном порядке вступления в организацию застройщиков за исключением военнослужащих срочной военной службы в период ее прохождения (абзац десятый пункта 1 статьи 45 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З).

Вопрос: «Досталась в наследство квартира в центре города (Могилев). 1 этаж, проходная улица. Хотелось бы переделать квартиру в помещение для сдачи в коммерческую аренду. Таким никогда не занимался, не знаю с чего начинать и как правильно вывести помещение в нежилой фонд, сделать проекты и сам ремонт. Есть ли какая-либо инструкция, чтобы это сделать самостоятельно, либо организации, к каким можно обратиться, чтобы все это сделать под ключ. Заранее спасибо за информацию»

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко :

— Перевод жилых помещений, пригодных к проживанию, в нежилые производится в соответствии со статьей 21 Жилищного кодекса Республики Беларусь. Решение о переводе принимается местным исполнительным и распорядительным органом на основании (администрации района в городе) следующих документов (п.1.1.14 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200):

Заявление;

Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение.

Письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в общей собственности (в случае, если квартира находится не в единоличной собственности);

Письменное согласие совершеннолетних граждан, проживающих в жилом помещении, а также удостоверенное нотариально письменное согласие отсутствующих граждан, за которыми сохраняется право владения и пользования жилым помещением (т.е. согласие всех граждан, которые зарегистрированы в этом помещении) – если при переводе помещения сохраняются иные жилые помещения;

Письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на переводимое жилое помещение обременено правами третьих лиц (например, квартира находится в залоге).

Решение о переводе жилого помещения в нежилое принимается в течение 15 дней со дня подачи заявления (в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц) и действует бессрочно. Стоимость этой административной процедуры – 0,5 базовой величины.

Помещения могут быть переведены только с соблюдением правил в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, природоохранных, санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной безопасности и иных обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов.

Как правило, при переводе жилых помещений в нежилые необходимо провести комплекс строительных работ, связанных в том числе с перепланировкой и (или) реконструкцией помещения. Для проведения таких работ необходим будет проект. В этом случае необходимо обратиться в специализированную организацию, имеющую в своем штате соответствующих специалистов.

Вопрос: «Добрый день. Приобрели участок, который находится в частной собственности у знакомого. Так как на участке не было никаких строений, собственник остался прежним, только оформлена генеральная доверенность на любые действия с участком (строительство, продажу и т.д.) Есть ли возможность продать участок без строений на нем?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Добрый день. Продажа участка возможна только с капитальным строением или законсервированным капитальным строением. Участок без капитального строения продать нельзя.

Вопрос: «Добрый день. Умер брат, его доля приватизации до конца не выплачена (на 40 лет брали) 4 дольщика. Есть еще мама и сестра. Наследники по закону мама и сын (брат был лишен отцовства, но сын, так понимаю, имеет право). Я после смерти брата обнаружила долги по кредиту, внушительные. Мама не хочет их брать на себя и наследовать долю квартиры, сын, со слов опекуна, тоже. Но на консультации адвокат коллегии минской подсказал возможность не делать долю выморочной. Учитывая, что большую часть его приватизации ранее выплачивала я (безответственный был брат, а квартиру хотелось сохранить). Плюс оплачивала квартплату за год, свет и так эпизодически. Платежи совершала со своих карточек. Адвокат сказала, что обременение долга от банка ложится только на выплаченную часть, а то, что я выплачивала — могу на себя перевести; то, что не выплачено, могу тоже перевести на себя (мама не против, сестра — не знаю). Сын, по идее, на невыплаченную долю не может претендовать (его не спрашивала). Какие есть варианты сохранить долю и не делать ее выморочной? Или, допустим, сделать выморочной только ту часть, которую выплатили под его долей, а то, что оплачивала я — защитить и оставить в семье. Звонила в исполком, а там первая реакция — кто наследник, тот заберет невыплаченную долю и долги. Но со слов адвоката, все эти вещи можно разделить, так как наследство — это только то, что в собственности. А в собственности брата, получается, была только часть его доли и та, в большинстве оплачена мной. Какие мои дальнейшие действия по сохранению квартиры? Подскажите статьи закона, на которые я могу ссылаться в исполкоме, ибо есть ощущение, что у них есть заинтересованность на выморочные доли или квартиры. Хочу защитить семью и квартиру. Брат умер 6 декабря, наследство еще не открывали — долго совещались, что делать с этой ситуацией. Мама определились, сестра тоже, что не хочет наследовать, но мало ли, что еще решит. Неустойчивая барышня. Помогите»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— Во-первых, в описанной Вами ситуации непонятно, причем здесь выморочное наследство. Так же непонятно зачем в принципе его делать выморочным. В соответствии с пунктом 1 статьи 1039 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, наследство признается выморочным, если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать.

Даже если абстрагироваться от наследников первой очереди (мама и сын) Вы как сестра наследодателя являетесь наследником второй очереди (пункт 1 статьи 1058 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З) и так как Вы готовы принять наследство — выморочным оно не станет и в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения соответствующего имущества не перейдет. Если же все откажутся и наследство признают выморочным, квартира по факту превратиться в коммуналку - смысла в этом нет никакого, так как каждый из наследников, принявших наследство, отвечает по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества не более (пункт 1 статьи 1086 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З).

Во-вторых, что значит, эти вещи можно разделить т.к. наследство - это только то, что в собственности. Вся квартира (не важно, вся сумма внесена за приватизацию или нет) приватизированная в рассрочку, так и соответствующая ее доля находится в собственности тех граждан, которые ее приватизировали. Хоть и с ограничениями, но в собственности, и никаких ограничений по наследованию данного вида имущества нет. И даже если мама как наследница первой очереди отказывается принимать свою часть наследства, то на все наследство, включая долю в праве собственности на приватизированную квартиру в рассрочку, будет претендовать малолетний сын наследодателя (недостойным наследником был умерший, но никак не его сын, соответственно никаких ограничений по наследованию у него нет).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З, отказ от наследства в случаях, когда наследником является несовершеннолетний либо гражданин, признанный недееспособным или ограниченно дееспособным, допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. То есть в Вашей ситуации, даже если со слов опекуна сын готов отказаться от наследства, то для данного отказа необходимо разрешение органа опеки и попечительства и не факт, что данное разрешение будет получено.

Соответственно если Ваша мама и сестра подадут соответствующее заявление нотариусу по месту открытия наследства об отказе от наследства, если получите разрешение органа опеки и попечительства на отказ малолетнего сына от наследства, то Вы как наследник второй очереди унаследуете приватизированную в рассрочку долю брата. Или же все, троя в течение шести месяцев со дня открытия наследства не примут наследство.

В любом случае если Вы готовы унаследовать долю умершего брата подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Что касается неустойчивой барышни, то тот же отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно (пункт 2 статьи 1074 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З).

Советую Вам в данной ситуации еще обязательно проконсультироваться по данному вопросу у нотариуса по месту открытия наследства.

Читайте также:

Квартира с ремонтом за $ 6 тыс. в рассрочку. В Гомеле продают «студию» в бывшей гостинице аэропорта, которую переделали под жилье

По цене квартиры. Обзор красивых дач и домов под Минском от $ 35 тыс.