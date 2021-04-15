Конституционная комиссия предлагает дать право голоса белорусам от 20 до 70 лет

Источник материала: Tut.by

Конституционная комиссия, которая рассматривает предложения в Основной закон Беларуси, 14 апреля провела очередное заседание. Основным вопросом в повестке была избирательная система. В Беларуси могут отменить возможность выдвижения на выборы трудовым коллективом, у содержащихся под стражей может появиться возможность проголосовать, а право голоса хотят дать избирателям, достигшим 20 лет. Об этом сообщили в эфире телеканала СТВ .



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В эфире телеканала сообщили, что сами белорусы предлагают выдвигать кандидатов в президенты не от трудовых коллективов, а от политических партий и обеспечить для них равные условия. Председатель Конституционного суда и глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич считает, что также необходимо отказаться от выдвижения трудовыми коллективами кандидатов и в депутаты.

— Надо определиться, что соответственно этим правом обладают политические партии, соответственно на конституционном уровне закрепить определенные принципы их в избирательном процессе, — сказал он. Миклашевич напомнил, что выдвинуть человека в депутаты могут непосредственно сами граждане — с помощью процедуры сбора подписей.

Кроме этого предлагается снять некоторые ограничения для граждан, которые находятся под стражей до суда — дать им возможность проголосовать. Такое нововведение может затронуть около 7 тысяч человек.

Также есть планы, чтобы право голоса было у граждан от 20 до 70 лет.

— Здесь главное — осознанный подход. Представители Конституционной комиссии также считают это оптимальным, поскольку молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию, а старшее поколение при принятии важного решения еще проявляет активность в общественно-политической жизни страны, и на их выбор никак не может повлиять состояние здоровья, — заявили в эфире телеканала.

Напомним, согласно действующей Конституции, право избирать имеют граждане Республики Беларусь, достигшие 18 лет. Планки по ограничению возраста в основном законе страны не прописаны.