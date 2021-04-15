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Жена задержанного адвоката Юрия Зенковича: Это скандал, что гражданин США был похищен в другой стране
15.04.2021 08:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
К юристу Юрию Зенковичу, который находится в СИЗО КГБ в Минске, пустили адвоката. Об этом
По ее словам, адвокат подтвердил, что ее супруга задерживали в Москве белорусские спецслужбы.
«Я попыталась узнать, что делали белорусские спецслужбы в соседней стране и какое они имели право задерживать там гражданина США. Адвокат ответил: «Вы же понимаете», — рассказала она.
Через адвоката Зенкович передал жене, чтобы она отключила его девайсы. Во время задержания при нем был лэптоп и два мобильных телефона, их забрали. По информации адвоката, Зенкович находится в статусе подозреваемого, но конкретной статьи он не назвал.
«Сказал, что деталей сообщить не может. Но в Москве, когда его задерживали, сказали сотрудникам, что он подозревается в терроризме. Два человека его скрутили, а еще два пришли и сказали, что мы забираем его вещи. По словам адвоката, выглядит Юрас отлично. Говорит побритый, розовенький, свежий. Если так говорят, то человек обманывает, я считаю. У Юрия там нет никаких вещей, ему нужно ежедневно принимать лекарства от давления. Не знаю, кто может ему там помочь. Родственников даже боюсь просить, а то еще и их арестуют», — говорит Елена.
Она намерена отказаться от его услуг и нанять для мужа другого защитника.
Елена Денисовец также сообщила, что, кроме Москвы, ее муж собирался в Варшаву по вопросам бизнеса. Она также подтвердила, что он знаком с задержанным политологом Александром Федутой, но не знает, планировали ли они встретиться.
Откуда КГБ мог знать о поездке Зенковича в Москву, она не знает.
«Он понимал опасность, но говорил — это Москва, другая страна, ничего страшного не случится. А в итоге его силой, нелегально доставили в Беларусь. Это же нигде не зафиксировано. Это скандал, что гражданин США был похищен в другой стране. Со мной уже связались из посольства США в Минске. Дипломат постарается с ним встретиться», — сообщила Денисовец.
Напомним, о задержании Юрия Зенковича в Москве
У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции —
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Жена задержанного адвоката Юрия Зенковича: Это скандал, что гражданин США был похищен в другой стране
«Я попыталась узнать, что делали белорусские спецслужбы в соседней стране и какое они имели право задерживать там гражданина США. Адвокат ответил: «Вы же...
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