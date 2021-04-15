Жена задержанного адвоката Юрия Зенковича: Это скандал, что гражданин США был похищен в другой стране

Источник материала: Tut.by

К юристу Юрию Зенковичу, который находится в СИЗО КГБ в Минске, пустили адвоката. Об этом «Радыё «Свабода» сообщила живущая в США жена Юрия Зенковича Елена Денисовец. Она разговаривала с государственным защитником.



Юрий Зенкович и Елена Денисовец. Фото с сайта «Радыё Свабода»

По ее словам, адвокат подтвердил, что ее супруга задерживали в Москве белорусские спецслужбы.

«Я попыталась узнать, что делали белорусские спецслужбы в соседней стране и какое они имели право задерживать там гражданина США. Адвокат ответил: «Вы же понимаете», — рассказала она.

Через адвоката Зенкович передал жене, чтобы она отключила его девайсы. Во время задержания при нем был лэптоп и два мобильных телефона, их забрали. По информации адвоката, Зенкович находится в статусе подозреваемого, но конкретной статьи он не назвал.

«Сказал, что деталей сообщить не может. Но в Москве, когда его задерживали, сказали сотрудникам, что он подозревается в терроризме. Два человека его скрутили, а еще два пришли и сказали, что мы забираем его вещи. По словам адвоката, выглядит Юрас отлично. Говорит побритый, розовенький, свежий. Если так говорят, то человек обманывает, я считаю. У Юрия там нет никаких вещей, ему нужно ежедневно принимать лекарства от давления. Не знаю, кто может ему там помочь. Родственников даже боюсь просить, а то еще и их арестуют», — говорит Елена.

Она намерена отказаться от его услуг и нанять для мужа другого защитника.

Елена Денисовец также сообщила, что, кроме Москвы, ее муж собирался в Варшаву по вопросам бизнеса. Она также подтвердила, что он знаком с задержанным политологом Александром Федутой, но не знает, планировали ли они встретиться.

Откуда КГБ мог знать о поездке Зенковича в Москву, она не знает.

«Он понимал опасность, но говорил — это Москва, другая страна, ничего страшного не случится. А в итоге его силой, нелегально доставили в Беларусь. Это же нигде не зафиксировано. Это скандал, что гражданин США был похищен в другой стране. Со мной уже связались из посольства США в Минске. Дипломат постарается с ним встретиться», — сообщила Денисовец.

Напомним, о задержании Юрия Зенковича в Москве стало известно 13 апреля. По словам его супруги, его буквально выкрали из российского отеля. В этот же день в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления». Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции — состоял в БНФ . В США уехал в середине 2000-х. Там начал строить юридическую карьеру.